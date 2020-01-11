Necip Hablemitoğlu cinayeti zanlılarından Bozkır'ın ev hapsi uzatıldı

Ukrayna’daki mahkeme, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Özel Kuvvetler mensubu Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır’ın ev hapsinde tutulması kararını 10 Mart’a kadar uzattı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre bu kararla, savcının Bozkır’ın tutuklanması için yeniden bir talepte bulunamayacağı belirtildi. Bozkır’ın ev hapsi gece saat 23.00 ile sabah saat 06.00 arasında olmak şeklinde yeniden düzenlendi. Ukrayna yasalarına göre Bozkır, en fazla nisan ayına kadar ev hapsinde tutulabilecek. Ukrayna yargısı, Türkiye’nin yaptığı iade başvurusu için ise henüz bir duruşma yapmadı.

Ankara’daki evinin önünde 18 Aralık 2002’de suikasta uğrayan Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında o tarihte Özel Kuvvetler’de üstteğmen olan Nuri Gökhan Bozkır’ın telefonunun olay yerinde sinyal verdiği belirlenmişti. Cinayette kullanılan merminin ucunun kesik olması, merminin etkisini artırmak için ucunun kesilmesi yöntemini özel kuvvet veya özel harekâtçıların kullanmasını değerlendiren savcılık, bu kapsamda Bozkır hakkında yakalama kararı çıkardı. Savcı Zafer Ergün’ün hazırladığı dosya kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır, Temmuz 2019’da Ukrayna’da yakalanmıştı. Ukrayna yetkili mahkemesi, Bozkır hakkında geçici tedbir uygulayarak ev hapsi kararı vermişti. Ukrayna savcısı da ev hapsine alınması kararına itiraz ederek Bozkır’ın tutuklanması talebinde bulunmuştu.

Mahkemenin, Bozkır hakkındaki ev hapsi kararının uzatılması ve savcının tutuklama talebi 8 Ocak Çarşamba günü değerlendirildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna Kiev’deki temyiz mahkemesi, Bozkır hakkında 11 Ocak’ta süresi tamamlanacak olan ev hapsi kararını 10 Mart tarihine kadar uzattı. Bozkır’ın saat 19.00’dan sonra evde olması şeklinde uygulanan ev hapsini, gece 23.00 ile sabah 06.00 arasında evde olmak şeklinde yeniden düzenleyen mahkeme, savcının tutuklama talebini ise reddetmiş oldu.

İtiraz hakkı yok

Kiev Temyiz Mahkemesi’nce verilen ev hapsi kararına savcının yeniden itiraz etme hakkının bulunmadığı, böylece Bozkır’ın ev hapsi kararının kesinleştiği ve tutuklanması ihtimalinin de ortadan kalktığı öğrenildi. Ukrayna yasalarına göre, bir şüpheli hakkında verilebilen ev hapsi kararının en fazla 6 ay süreli olabileceği, sonrasında bu kararın mahkeme tarafından belirli adli kontrol şartlarına çevrilebileceği ya da herhangi bir tedbir uygulanmayabileceği de vurgulandı. Buna göre, ilk olarak 18 Ekim tarihinde verilen kararla ev hapsine alınan Bozkır hakkında en fazla 18 Nisan’a kadar devam edebilecek bir ev hapsi kararı verilebilecek. Yani Ukrayna Mahkemesi, o tarihe kadar halen Türkiye’ye iadesi gerçekleşmemiş olursa, 10 Mart’ta son bir kez daha Bozkır’ın ev hapsinde tutulması kararını gözden geçirecek ve 18 Nisan’a kadar devam edip etmeyeceğine karar verecek.

İade talebi duruşması 18 Nisan sonrasında

Nuri Gökhan Bozkır’ın siyasi sığınma talebinin de henüz Ukrayna makamlarınca bir karara bağlanmadığı öğrenildi. Ukrayna yetkili mahkemesinin de sığınma talebinin henüz karara bağlanmamasını gerekçe göstererek Türkiye’nin yaptığı iade başvurusu için bir duruşma tarihi vermediği belirtiliyor. Her koşulda, 18 Nisan’da ev hapsi süresi tamamen sona erecek olan Bozkır hakkındaki iade talebine ilişkin duruşmanın, bu tarihten sonraki bir tarihe alınması durumunda, Hablemitoğlu cinayetinin en önemli faillerinden biri olduğu söylenen Bozkır’ın üçüncü bir ülkeye firar etmesi ihtimali de bulunuyor.