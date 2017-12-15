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Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu(1)

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-STAR Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nd düzenlenen törenle sahiplerini buldu

15 Aralık 2017 23:57

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-STAR Gazetesi\'nin düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nd düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"15 yıldır büyük Türkiye\'yi, güçlü Türkiye\'yi, kendisiyle birlikte tüm dostlarının, soydaşlarının, dindaşlarının, mazlumların ve mağdurların umut kapısı, güven kaynağı bir ülkeyi inşa etmenin gayreti içindeyiz. Kudüs giderse Medine\'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke\'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe\'yi de kaybederiz. Devlerin kıvranışına, cücelerin çırpınışına aldırmadan tarihin en büyük iman devini ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eğer bugün, içeriden ve dışarıdan sürekli saldırılara maruz kalıyorsak, iftiralara uğruyorsak, davamıza ve onun uğruna adadığımız canımıza kastediliyorsa sebebi işte bu mücadeleden vazgeçmiyor oluşumuzdur. Elimizle düzeltemiyorsak dilimizle, onunla da bir şey yapamıyorsak kalbimizle buğz etmenin gerektiğini biliyoruz. Kalple buğz etmekten dille itiraz etme seviyesine çıktık. İnşallah en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz. Şayet tıpkı geçmişte hep yapılageldiği gibi \'otur\' denildiğinde otursak, \'sus\' denildiğinde sussak, \'ver\' denildiğinde versek, \'al\' denildiğinde alsak, inanın bana, bu saldırıların hiçbiriyle karşılaşmazdık ama biz şu veya bu gücün ne dediğine değil, sadece ve sadece Allah\'ın ne dediğine baktık, sadece ve sadece milletimizin ne dediğine baktık.\" dedi.

(FOTOĞRAF)

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