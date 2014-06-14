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Necef'te bulunan 113 Türk işçi Türkiye'ye döndü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Necef'te bulunan 113 Türk işçinin yurda getirildiği bildirildi

14 Haziran 2014 22:14

Irak’ın Necef kentinde bulunan 113 Türk işçinin bugün Türkiye’ye dönüşleri sağlandı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, işçilerin içerisinde 60 işçinin vize sürelerinin dolduğu, ancak Bakanlığın girişimleri sonucu istisnai olarak bu 60 işçinin de Türkiye’ye dönüşlerinin sağlandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Necef'te bulunan 113 işçimizi ülkemize getirmek üzere ilgili şirket tarafından kiralanan uçak için Irak makamlarından gerekli iniş izni alınmış, işçilerden 60'ının vize süresini geçirmesi nedeniyle ödenmesi gereken ceza Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Bakanlığımızın girişimleri neticesinde istisnai olarak kaldırılarak, işçilerimizin ülkemize dönüşleri sağlanmıştır." 

 

Tarifeli uçuşlar devam ediyor 

 

"Ülkeden havayoluyla ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için THY, ülkede resmi tatil olan bugün (14 Haziran) de çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştır. THY açıklamasında ayrıca, Bağdat Havalimanı, Basra Havalimanı, Necef Havalimanı, Süleymaniye Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndan da tarifeli uçuşların devam ettiği bilgisine yer verilmiştir." 

 

Vatandaşlara seyahat uyarısı 

 

"Musul, Kerkük, Selahattin, Diyala, Anbar ve Bağdat'ta bulunan vatandaşlarımızın can güvenlikleri bakımından her koşulda müteyakkız bulunarak, mümkün olan en kısa sürede bu vilayetlerden ayrılmaları ve bu vilayetlere seyahat etmekten kaçınmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir"  

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