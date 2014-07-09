Necdet Özel’in Uludere açıklamaları için takipsizlik kararı verildi

Uludere’de (Roboski) 34 köylünün öldürülmesiyle ilgili Genelkurmay Başkanı Necdet Özel hakkında adli yargılamayı etkileme ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Evrensel’in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Roboski Katliamı’nın ardından yaptığı açıklamalar ardından Özel hakkında soruşmanın gizliliğini ihlal ve adli yargılamayı etkileme suçlarından yapılan suç duyurusu için takipsizlik kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararında ayrıca Genelkurmay Başkanları ile ilgili adli soruşturmalarda izlenecek usule de dikkat çekilerek, “Bu şahısların yargılanmasının Yüce Divan’da olacağı açıkça yazılmıştır” denildi.