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Necdet Özel’in Uludere açıklamaları için takipsizlik kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel hakkında yapılan suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı verdi

09 Temmuz 2014 16:16

Uludere’de (Roboski) 34 köylünün öldürülmesiyle ilgili Genelkurmay Başkanı Necdet Özel hakkında adli yargılamayı etkileme ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Evrensel’in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Roboski Katliamı’nın ardından yaptığı açıklamalar ardından Özel hakkında soruşmanın gizliliğini ihlal ve adli yargılamayı etkileme suçlarından yapılan suç duyurusu için takipsizlik kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararında ayrıca Genelkurmay Başkanları ile ilgili adli soruşturmalarda izlenecek usule de dikkat çekilerek, “Bu şahısların yargılanmasının Yüce Divan’da olacağı açıkça yazılmıştır” denildi.

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