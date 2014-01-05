Necdet Özel'den Genelkurmay'da sivil danışmana veto

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, "Karargâhtaki gizli bilgiler dışarı sızabilir“ endişesiyle 10 sivil danışman atama kontenjanını kullanmadı.

Geçtiğimiz sene haziran ayında TBMM'de kabul edilen 6318 sayılı yasa ile genelkurmay başkanlarına 10 sivil danışman görevlendirme hakkı verilmişti. Düzenlemeye göre, Karargâh'ta terör, dış politika, strateji, askeri ve ulusal güvenlik, silah sanayi, iletişim, gibi alanlarda sivil danışman görev yapabilecekti. Söz konusu danışmanlara 6-7 bin lira arasında maaş ödenecekti. Bu danışmanların çalışma süresi, genelkurmay başkanının görevi bitince sona erecekti.

Türkiye gazetesinden Buket Güven’in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, sivil danışman atama kontenjanını kullanmadı. Askeri kaynaklar, bazı çekinceler yüzünden danışman atamanın askıya alındığını belirterek, ”Sivil bir isim, askerî bünyeye nasıl uyum sağlayacak? General kadar maaş alması personelde sıkıntıya yol açar mı? En önemlisi de Karargâh'taki gizli bilgiler dışarı sızar mı? gibi sorular kafa karıştırıyor” şeklinde konuştu. 10 danışmanın görevlendirilmesi halinde aylık 70 bin lira ödeme yapılması gerekecekti. Atama olmayınca 1.5 milyar lira bütçede kaldı.