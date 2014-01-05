T24 LogoT24 Logo
Gündem

Necdet Özel'den Genelkurmay'da sivil danışmana veto

10 danışmanın görevlendirilmesi halinde aylık 70 bin lira ödeme yapılması gerekecekti. Atama olmayınca 1.5 milyar lira bütçede kaldı

05 Ocak 2014 10:40

Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, "Karargâhtaki gizli bilgiler dışarı sızabilir“ endişesiyle 10 sivil danışman atama kontenjanını kullanmadı.

Geçtiğimiz sene haziran ayında TBMM'de kabul edilen 6318 sayılı yasa ile genelkurmay başkanlarına 10 sivil danışman görevlendirme hakkı verilmişti. Düzenlemeye göre, Karargâh'ta terör, dış politika, strateji, askeri ve ulusal güvenlik, silah sanayi, iletişim, gibi alanlarda sivil danışman görev yapabilecekti. Söz konusu danışmanlara 6-7 bin lira arasında maaş ödenecekti. Bu danışmanların çalışma süresi, genelkurmay başkanının görevi bitince sona erecekti.

Türkiye gazetesinden Buket Güven’in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel,  sivil danışman atama kontenjanını kullanmadı. Askeri kaynaklar, bazı çekinceler yüzünden danışman atamanın askıya alındığını belirterek, ”Sivil bir isim, askerî bünyeye nasıl uyum sağlayacak? General kadar maaş alması personelde sıkıntıya yol açar mı? En önemlisi de Karargâh'taki gizli bilgiler dışarı sızar mı? gibi sorular kafa karıştırıyor” şeklinde konuştu. 10 danışmanın görevlendirilmesi halinde aylık 70 bin lira ödeme yapılması gerekecekti. Atama olmayınca 1.5 milyar lira bütçede kaldı.

 

ETİKETLER

genelkurmaynecdet özelsivil danışmanmaaşvetohaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24