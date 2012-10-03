Necdet Özel ve komutanlar Bingöl'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu bölgedeki askeri birliklerde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti. Özel ve komutanlar burdaki incelemelerinin ardından önce Tunceli'ye daha sonra Bingöl'e geçti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu dün gece geç saatlerde Elazığ'a gitti.

Genelkurmay'ın internet sitesinden yapılan açıklamada Özel ve Kıvrıkoğlu'nun 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gittikleri bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu, Tunceli'de denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu, Tunceli'de denetlemelerde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve beraberindekiler, 2 skorsky helikopteri ile iki kobra tipi helikopter eşliğinde, saat 09.30 sıralarında Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na geldi. Heyet, basına kapalı olarak yaptıkları incelemelerin ardından Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Harun Ocaklı'dan brifing aldı. 3 saate yakın süren incelemelerden sonra heyet, saat 12.00 sıralarında Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan havalanarak Bingöl'e gitti.

4 PKK'lı öldürüldü

Elazığ'ın Arıcak İlçesi Üçocak beldesinde dün yol kesen bir grup PKK'lılara yönelik başlatılan operasyonda 4 PKK'lı öldürüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünün, güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırılarının yanı sıra son dönemde özellikle yol kesme ve adam kaçırma şeklinde sivil vatandaşlara yönelik eylemlerini artırdığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Son iki gün içerisinde Arıcak ilçesi ile Üçocak beldesi arasında yol kesmek suretiyle vatandaşları kalkan olarak kullanan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nca bölgede sürdürülen operasyonlarda, yol kesen teröristlerle 2 Ekim 2012 günü saat 23.45 sıralarında sıcak temas sağlanmış olup, güvenlik güçlerinin 'Dur' ihtarına ateşle karşılık veren 2'si bayan 4 terörist silah, teçhizat ve malzemeleriyle birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için bölgede operasyonlara azim ve kararlılık içinde devam edilmektedir.”