T24 LogoT24 Logo
Gündem

Necdet Özel: Damadımın gözaltına alındığına yönelik iddia tamamen asılsızdır

Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, söz konusu haberden ötürü özür diledi

09 Ağustos 2016 20:25

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasına yönelik operasyonda damadının da gözaltına alındığına yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Orgeneral Özel, yaptığı açıklamada, Sözcü gazetesinde yer alan damadı Doç. Dr. Yusuf Kızıl'ın "FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığına" dair haberlerin yer aldığını belirtti. 

Söz konusu iddianın doğru olmadığını vurgulayan Özel, "Haberde yer alan iddia, tamamen asılsızdır." diye konuştu.

 

Saygı Öztürk özür diledi 

 

Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'ün açıklaması şöyle: "Gazi Üniversitesi’nde yürütülen FETO operasyonunda açığa alma ve gözaltılar sürüyor. Bu kapsamda Önceki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in damadı Doçent. Dr. Yusuf Kızıl’ın da gözaltına alındığı bilgisi yayıldı. Fakat haberin kısa sürede yanlış olduğu anlaşıldı. Yusuf Kızıl’dan ve önceki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’den özür dilerim."

ETİKETLER

necdet özeldamatyusuf kızıl15 temmuzsaygı öztürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24