Necdet Özel: Damadımın gözaltına alındığına yönelik iddia tamamen asılsızdır

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasına yönelik operasyonda damadının da gözaltına alındığına yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Orgeneral Özel, yaptığı açıklamada, Sözcü gazetesinde yer alan damadı Doç. Dr. Yusuf Kızıl'ın "FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığına" dair haberlerin yer aldığını belirtti.

Söz konusu iddianın doğru olmadığını vurgulayan Özel, "Haberde yer alan iddia, tamamen asılsızdır." diye konuştu.

Saygı Öztürk özür diledi

Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'ün açıklaması şöyle: "Gazi Üniversitesi’nde yürütülen FETO operasyonunda açığa alma ve gözaltılar sürüyor. Bu kapsamda Önceki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in damadı Doçent. Dr. Yusuf Kızıl’ın da gözaltına alındığı bilgisi yayıldı. Fakat haberin kısa sürede yanlış olduğu anlaşıldı. Yusuf Kızıl’dan ve önceki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’den özür dilerim."