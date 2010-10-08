-NECDET ADALI'NIN ARKADAŞLARINDAN SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - İstanbul'da, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında idam edilen Necdet Adalı'nın arkadaşları, darbeyi yapanlar ile bu kişilerin emir ve talimatlarını uygulayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Necdet Adalı'nın arkadaşları ''şikayetçi'', eski Cumhurbaşkanı ve 1980'de Genelkurmay Başkanı olan Kenan Evren ile dönemin komutanları Nurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer, Sedat Celasun, Bedrettin Demirel, Ali Haydar Saltık ve eski Başbakan Bülend Ulusu, Sıkıyönetim 1 No'lu Mahkeme Başkanı Hamdi Sevinç, mahkeme üyesi Dündar Umut, Askeri Yargıtay Başkanı Faruk Harşan, üyeleri Hamdi Öner, Adbullah Küçükyılmaz, Necati Akangündüz, Hasan Çelikkale ile kovuşturma sonucu kimlikleri tespit edilecek bakan, bürokrat, vali, kaymakam, emniyet müdürü, asker, sivil memur ile diğer yetkili organ ve merci görevlileri ''şüpheli'' olarak yer aldı. 12 Eylül 1980 tarihinde darbenin oluş şekli ve sonrasında kurulan Milli Güvenlik Konseyine ilişkin bilgi verilen dilekçede, darbe sonucu açılan 210 bin davada, 230 bin kişinin yargılandığı, 7 bin kişinin idam cezasına çarptırılmasının istendiği, bunlardan 517'sinin idam cezasına çarptırıldığı ve 50'sinin idam edildiği anlatıldı. Dilekçede, ''İlk idam edilen kişi yoldaşımız Necdet Adalı'dır. Yoldaşımız Necdet Adalı 10 Temmuz 1977'de işlediği iddia edilen olayla ilgili olarak darbeden hemen sonra 8 Ekim 1980 tarihinde intikam hırsı ile alelacele idam edilmiştir. Bugün Başbakan dahi Necdet Adalı'nın idam kararının ne kadar haksız bir karar olduğunu Meclis kürsüsünden ifade edebilmektedir. Yeni anayasa değişikliği ile yoldaşımızı katleden, katledilmesi kararının altında imzası bulunan, bu kararın çıkmasına ve infazına katkısı olan tüm kişi ve kurumların yetkililerinin yargılanması gerekmektedir'' denildi. Darbe sonrasında işlenen suçların cezalandırılması için yapılacak soruşturmaları engellemek amacıyla 1982 Anayasa'nın geçici 15. maddesinin 12 Eylülde yapılan halk oylaması sonucunda yürürlükten kaldırıldığı belirtilen dilekçede, söz konusu suçlarda 15. madde engel oluşturduğundan zaman aşımı süresinin kesintiye uğradığı savunuldu. Dilekçede, ''İsimleri yazılı ve kovuşturma sonucu kimlikleri tespit edilecek şüphelilerin işlemiş oldukları darbe suçu ve yoldaşımız Necdet Adalı'nın haksız yere idamına neden olmak suçu nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak zarar gördüğümüzden şüphelileri şikayet etmek gerekmiştir'' denildi. Şüphelilerin ''darbe yapmak'', ''anayasayı değiştirmek'', ''hükümeti yıkmak'', ''sistemli bir şekilde planlayarak adam öldürmek'', ''kasten yaralamak'', ''işkence yapmak'', ''hürriyetinden yoksun bırakmak'' ve ''cinsel saldırıda bulunmak'' suçlarını işledikleri öne sürülen dilekçede, şüphelilerin hapis cezasıyla cezalandırılmaları için kovuşturma yapılması istendi.