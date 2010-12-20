-NECATİ'NİN ''YÜZ''Ü GÜLDÜ ANTALYA (A.A) - 20.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'ne attığı 2 golle Süper Lig'de 100 gol atan futbolcular arasına katılan ve ''100'ler Kulübü''ne girmeyi başaran Medical Park Antalyasporlu Necati Ateş, gururlu ve onurlu olduğunu belirterek, futbolseverlerin daha uzun yıllar gollerini izleyeceğini söyledi. Spor Toto Süper Lig'de geçen yıl gösterdiği performansla adından söz ettiren, bu yıl ise yaşadığı sakatlık nedeniyle istediği performansı yakalayamayan Medical Park Antalyaspor'un golcüsü Necati Ateş, Ankaragücü karşısında attığı 2 golle ''100'ler Kulübü''ne girmenin mutluluğunu yaşıyor. Süper Lig tarihinde en az 100 gol atmayı başaran 32'nci futbolcu olan Ateş, bu sezon, bu başarıyı yakalayan Fenerbahçeli Alex'ten sonra ikinci futbolcu oldu. Medical Park Antalyaspor'un bugünkü antrenmanında neşeli olduğu gözlenen Necati Ateş, attığı 100'ncü golü ''Unutulmaz bir an'' olarak tanımladı. Genç yaşında ''100'ler Kulübü''ne girmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu kaydeden Ateş, ''100'ler Kulübü'ne girmek onur ve gurur verici bir olay. Bu anı Antalyaspor formasıyla yaşadığım için çok daha mutluyum'' dedi. Futbol hayatına başlarken ''100'ler Kulübü''ne girmek gibi bir hedefinin bulunmadığını ifade eden Ateş, şöyle konuştu: ''Hiç bir zaman kendime hedef seçmedim. 1 yıl yurtdışında futbol oynadım. Belki o 1 yılı Türkiye'de geçirseydim şu an çok daha fazla gol atabilirdim. Forma giydiğim sürece gol atacağım. Bu sene sakatlığım nedeniyle 7 maç oynayamadım. Oynadığım diğer maçlarda ise randımanlı bir performans sergileyemedim. Sakatlığımın geçmesiyle birlikte performansım arttı. Fiziki ve moral anlamında 100'ler Kulübü'ne girmek çok güzel bir duygu.'' Ateş, devre arasında çok çalışarak fizik gücünü yükselteceğini belirterek, ligin ikinci yarısında gollerine devam edeceğini kaydetti. Gazetecilerin ''Transfer teklifi alıyor musun?'' şeklindeki sorusuna Ateş, ''Transferimle ilgili herşey benim dışımda gelişiyor. Bana gelen bir teklif yok. Antalyaspor'un sözleşmeli oyuncusuyum. Teklif kulübüme gelir, transferi de kulüp değerlendirir'' yanıtını verdi.