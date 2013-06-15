Necati Şaşmaz'ın KKTC Kültür ve Turizm Ataşeliği ünvanı iptal edildi

Kurtlar Vadisi'nin 'Polat Alemdar'ı' Necati Şaşmaz'ın, KKTC'nin Kültür ve Turizm Ataşeliği ünvanı iptal edildi. KKTC'de hükümetin düşmesinin ardından yeni kurulan teknokrat hükümetin ilk işi Necati Şaşmaz'ın bu ünvanını geri almak oldu.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Şaşmaz, bizzat Eski Başbakan İrsen Küçük tarafından kültür ataşesi ilan edilmişti. KKTC Teknokrat geçiş hükümeti, Başbakan Sibel Siber başkanlığında ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. 5 saat süren Bakanlar Kurulu Sonrasında açıklama yapan Başbakan Sibel Siber, ilk kararlarının Kurtlar Vadisi dizisi ile ünlenen Necati Şaşmaz'ı KKTC fahri kültür elçiliğinden almak olduğunu söyledi.

Siber, bu karar ile Kıbrıslı Türk vatandaşların vicdanlarını bir nebze olsun rahatlattıklarını söyledi.