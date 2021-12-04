Necati Kaan Şahin'in öldüğü kazada alkollü sürücü serbest bırakıldı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye 1'incisi olan Necati Kaan Şahin'e alkollü olarak araç kullanırken çarpan Mehmet Ali Şahin 3'üncü duruşmada serbest bırakıldı.

Çanakkale'de meydana gelen olayda, Biga 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 3'üncü duruşmasında sanık Şahin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karar sonrası Necati Kaan Şahin'in babası Mustafa Şahin, adaletin yerini bulması ve suçlunun cezalandırılması için karar duruşmasını beklediklerini dile getirdi.

Karar duruşması 24 Aralık'ta yapılacak.

Ne olmuştu?

Çanakkale'de Ağustos ayında Mehmet Ali Şahin'in araçla çaprması sonucu ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan Mehmet Ali Şahin, bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan alkollü olduğu tespit edilen Mehmet Ali Şahin tutuklandı.

Şahin'in "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenmişti.

Üniversite sınavına giren 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin'in yaşamını yitirmesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığı açıklanmıştı.

Bilirkişi raporunda şüpheli Mehmet Ali Şahin'in olay anında 1,33 promil alkollü olduğu ve 70 kilometrelik hız sınırını aşarak 89 kilometre hızla Necati Kaan Şahin'e çarptığı tespit edilmişti.

Davanın 28 Ekim'de Biga'da görülen ikinci duruşmasında Mehmet Ali Şahin'in tutukluluğunun devamına karar verilmişti.. Heyet, sanığın bilirkişi raporuna itirazı üzerine raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine karar vermişti.