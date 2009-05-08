Necati: İspanya'da mutluyum



İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Sociedad'ta forma giyen Necati Ateş, İspanya'da mutlu olduğunu fakat gelecekte ne olacağını bilmediğini açıkladı.



Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Real Sociedad'a verdiği Türk futbolcu, geçen hafta Celta Vigo ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada, 8 ay aradan sonra ilk kez gol atmıştı.



Necati Ateş, bugün düzenlediği basın toplantısında, gole sevinemediğini çünkü dizine aldığı darbeden dolayı çok acı çektiğini belirterek, ‘‘Galibiyet değil de beraberlik golü olduğu için de pek sevinemedim. Kariyerim süresince ilk defa bu kadar uzun süre gol atamamıştım. 2-3 haftadan fazla golsüz geçirdiğim sezon olmadı ama futbolda bunlar olabiliyor. Bazen çok iyi şut çekiyorsun, hiçbiri girmiyor. Bazen de top sırtına çarpıyor gol oluyor'' diye konuştu.



Türk futbolcu, San Sebastian kentinde mutlu olduğunu ve asla yabancılık hissetmediğini vurgulayarak Real Sociedadlı taraftarlara teşekkür etti.



Ligde 54 puanla 7. sırada bulunan Real Sociedad'ın, sezonu ilk 3'te tamamlayıp Birinci Lig'e yükselmek için az da olsa hala şansı bulunuyor.



Real Sociedad, pazar günü deplasmanda Alicante ile karşılaşacak ve Necati Ateş'in bu karşılaşmada ilk 11'de oynaması bekleniyor.



