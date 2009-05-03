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Spor

Necati golle tanıştı

03 Mayıs 2009 20:58

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Socieadad, evinde oynadığı maçta Celta Vigo ile 2-2 berabere kalırken, Türk futbolcu Necati Ateş İspanya'daki ilk golünü attı.

Galatasaray'dan kiralık olarak Real Sociedad'a gelen Necati kendisinden bekleneni veremediği bir sezon geçirirken, ilk golünü ancak 29 maç sonra atabildi. Real Sociedad'ın 0-2 yenik durumda olduğu anda, maçın 55. dakikasında Estrada'nın yerine oyuna giren Necati, 86. dakikada takımın 2. golünü atarak beraberliği getirdi. Gol pozisyonunda ayağına aldığı darbeden dolayı kısa bir sakatlık geçiren Necati, ilk gol sevincini de tam yaşayamadı.

İspanya 2. Ligi'nde 54 puanla 6. sırada bulunan Real Sociedad, sezon sonunda ilk 3'te yer alarak 1. lige çıkma mücadelesi veriyor. Önündeki rakiplerin puan kaybettiği haftada, sahasında oynamasına rağmen berabere kalan Real Sociedad üst sıralara yaklaşmak için çok önemli bir fırsatı kaçırdı.

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