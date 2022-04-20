Necati Doğru: Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü çalışanlarına ateş düştü

Sözcü yazarı Necati Doğru, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün haziran ayından itibaren İstanbul Ataşehir’deki Finans Merkezi'ne taşınacak olmasını eleştirdi, “Kurtuluş Savaşı'nın o çetin yıllarında çiftçiye ve tarıma sahiplensin diye genel merkezini Başkent Ankara'ya taşımış Ziraat, neden Türk tarımı ve çiftçisi bugün büyük kriz içindeyken geri İstanbul'a geliyor?” diye sordu.

“Üç hafta önce Ziraat Bankası'nın Ankara'daki Genel Müdürlüğü burada görev yapan yaklaşık 1200 personeline ‘İstanbul'a taşınma kararı’ aldığını bildirdi. 23 Temmuz 2022 günü Finans Merkezi'ndeki binada iş başı yapacaksınız. Durumunuzu buna göre ayarlayın dendi” diyen Doğu, devamında şunları kaydetti:

“Durumlarını bana mektuplarıyla bildiren çalışanların yazdıklarına göre ağır baskı kuruldu: Ben söyledim. Sen uyacaksın. Tavrıyla 1200 kişinin Ankara'yı bırakıp İstanbul'da işbaşı yapması emri verildi. Oysa birkaç hafta önce ‘İsteyen personel İstanbul'a gider, istemeyen Ankara'da kalır’ demişlerdi. Şimdi ise ‘İstanbul'a gitmeyeceklerin Ziraat'in taşra teşkilatına (Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerine) gönderileceğini’ ve hiçbir yasal mazeret kabul edilmeksizin uygulamanın yapılacağı bildirildi.

Çalışanlara ateş düştü. Aileleri Ankara'da. Çocuklar okullarda Ziraat Genel Merkezi'nde çalışan anne ya da baba, çocuklarını ailesini bırakıp İstanbul'a gidecek. Gitmezse Ağrı'ya, Kars'a, Şırnak'a sürülecek. Nobran! Emredici!”

Doğru, "Tarımsal bankacılıkta hangi bulunmamış yaratıcılığı bu pahalı binaya taşıyarak yapacak?" diye sordu.

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