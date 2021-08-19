Necati Doğru: Türkiye’yi Taliban ile yatağa girmeye itekliyorlar!

Sözcü yazarı Necati Doğru, Türkiye’nin Taliban tarafından işgal edilen Afganistan’da asker bulundurmasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Türkiye'yi Taliban ile yatağa girmeye itekleme programı başlatıldı” dedi.

“Taliban ile Türkiye! Aynı yatakta. Ne faydası olacak? Afganistan'ın yeni Taliban devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diplomatik, askeri, ekonomik, dini, kültürel ilişkiler kurması, ülkemize ne kazandıracak? Dünyaya! Ne yararı olacak? İnsanlığa! Ne katkı yapacak? Müslümanlığa! Hangi kapıyı açacak?” diye soran Doğru, devamında şunları kaydetti:

“Suriye göçü alevdi. Afgan göçü yanardağ. Afgan göçüyle aç, yoksul, terk edilmiş, ihanet edilmiş, kandırılmış kitleler gelip zengin Avrupa'nın kapısına dayanacak. Türkiye, İran ve Pakistan bu göçün frenleyicisi, durdurucusu, toplanma merkezi olsun istiyorlar. Başta ABD, Almanya, Fransa üst yöneticileri, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin sözcüleri, “Türkiye Afganistan'da kalmalı… Taliban ile işbirliği yapmalı…” diye yol göstericiliğe soyundular.

Fransa Cumhurbaşkanı: “Afganlı göçünü önlemek için Fransa, gecikmeden Türkiye, Pakistan, İran gibi ev sahibi ya da transit ülkelerle işbirliği kurmalı” dedi. Alman Başbakanı da: “Afganistan göçü için Ankara ile yakın çalışmamız gerekiyor” diye ekledi.

Niçin bu istek? Neden bu arzu? Niye bu proje? Afganlı göçmen zengin Avrupa ile süper ABD'nin sınırlarını zorlayıp girme noktasına gelmesin. Bu yüzden Türkiye'yi Taliban ile aynı yatağa girmeye itekliyorlar.

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