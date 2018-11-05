Necati Doğru: Sayıştay, hırsızlığı rapor etmekle kalıyor; hırsızın üzerine gidip, hesap soran yok

Sayıştay, 2017 yılı için denetimlerini tamamlayarak, kamu idareleri denetim raporlarını açıkladı. Sözcü yazarı Necati Doğru açıklanan raporlarda yüzde 90'ı iktidar belediye­lerinde olmak üzere hırsızlık yapıldığını savunarak, bu raporların haberleştirildiğini ancak, Sayıştay'ın hırsızlığı rapor etmekle kaldığını, hesap sorulmadığını kaydetti. Doğru, "Çürüme çok derinde" dedi.

"İmdat hırsız var!"

Necati Doğru, Sayıştay'ın 'imdat hırsız var' denilebilecek denetim raporları yayınladığını belirterek yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"Ankara muhabiri gazeteciler, bu raporları haber yapıyorlar: Konser verilmiş, para çalınmış. Boğaz'da tekne turu düzenlenmiş para çalınmış. Festival düzenlenmiş para çalınmış. Sünnet düğünü yapılmış para çalınmış. Milletvekilinin kızı beledi­yeye memur diye alınmış, kız bir gün dahi işe gelmemiş, para çalınmış. Toplu nikah kayacağız denilmiş para çalınmış. Hırsızlık çoğu be­lediyelerde ve yüzde 90'ı iktidar belediye­lerinde. Sayıştay, hırsızlığı rapor etmekle kalıyor. Hırsızın üzerine gidip, hesap soran yok. Çürüme çok derinde."

Necati Doğru'nun "SMA anneleri!" başlığıyla (5 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz