Necati çok mutlu!..

Real Sociedad'ın bu sezonki flaş transferi Necati Ateş özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan bir yıllığına kiralık gelmiş olmasına rağmen sezon sonunda bonservisinin Real Sociedad tarafından alınabileceğini söyleyen yıldız oyuncu, İspanya'ya büyük hedeflerle geldiğini söyledi.



Real Sociedad'ı seçmesindeki en büyük etkenin burada daha önce oynamış Türk futbolcuların etkisi olduğunu belirten Necati, şu an altyapı sorumlusu olan Tayfun'un ve Nihat Kahveci'nin de tavsiyelerinin etkisi olduğunu ifade etti.



Özellikle San Sebastian şehrini çok beğendiğini ve bu şehrin ününü daha gelmeden duyduğunu vurgulayan Necati, burada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. Necati sözlerine şöyle devam etti:



"Burası gerçekten çok güzel. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer var. Real Sociedad takımında oynuyor olmaktan, futbol hayatıma İspanyol futbolunda devam ediyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bilindiği gibi İspanya futbol anlamında dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Transfer sezonunda uzun uzun Tayfun ağabeyle konuştum, gerçekten anlattığı kadar varmış ve buraya gelmiş olmamda kendisinin de etkisi tartışılmaz."



Transfer sezonu birçok yabancı kulüpten teklifler aldığını ifade eden golcü oyuncu, burada daha huzurlu olacağına inandığı için Real Sociedad'ı tercih ettiğini söyledi.



Necati Ateş sözlerini şöyle sürdürdü:



KHARKIV'DEN TEKLİF ALDI



"Transfer sezonunda birçok kulüpten teklifler aldım. Bunların başında şu an Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki rakibi Metalist Kharkiv geliyor. Ayrıca birçok Rus kulübü de transfer teklifinde bulunmuştu. Üstelik transferim için teklif edilen para çok daha fazlaydı fakat, ben Real Sociedad'ı tercih ettim. Burada daha zorlu bir lig olmasına rağmen, daha profesyonelce futbol hayatımı devam ettireceğime inanıyorum."



İspanyol futbolunun birçok Avrupa liginde oynanan futbol mantalitesinden daha üstün olduğunun altını çizen Necati, özellikle futbola yaklaşımın, maçlara hazırlıkların, antrenman sistemlerinin, futbol planlarının çok farklı olduğunu ve çok daha profesyonelce yaklaşıldığını sözlerine ekledi.



"ÇOK MUTLU VE HUZURLUYUM"



Real Sociedad'da hedeflerinin büyük olduğunu belirten Necati, "Buraya büyük hedeflerle geldim elbette ama, öncelikle biraz zamana ihtiyacım olacak. Kulüp olarak öncelikli hedefimiz hiç kuşkusuz tekrar La Liga'ya yükselmek. Buradaki futbol yapısına, sisteme alışmam için herkesten biraz sabır bekliyorum. Şartlar biraz daha zorlu burada çünkü, bir sezon boyunca Avrupa Kupaları hariç 50'ye yakın maç oynanıyor. En geç 1. devre sonuna kadar gerçek futbolumu ortaya koymuş olacağım. Şu an için bazı eksiklerim var, sezon öncesi kamp dönemini kaçırmış olmam, neredeyse 3 ay hiç oynamamış olmam ve bu eksiği giderecek seviyeye ulaşabilecek düzeye gelmem biraz zaman isteyebilir. Ama başta Tayfun ağabey olmak üzere, takımımdaki arkadaşlarım, yöneticiler, antrenörler bana inanılmaz destek oluyorlar. Onların bu destekleri sayesinde kısa sürede istenilen seviyeye hızlıca ulaşacağımdan eminim. O yüzden burda çok mutlu ve huzurluyum" dedi.



Türkiye Ligi'ni sıkı bir şekilde takip ettiğini söyleyen Necati, şampiyonluk yarışının son ana kadar belirsizliğini koruyabileceğini ifade etti.



Necati şöyle konuştu:



"Türkiye Ligi gün geçtikçe enteresan bir hal almaya başladı. Sürekli inişli-çıkışlı bir yapıya sahip olmaya başladı. Şu an için şampiyonluk yarışı hakkında bir şey söylemek çok erken olur. Geçmiş dönemde de gördüğümüz gibi 1. devreyi açık farkla lider kapatan bir takım, son haftalarda şampiyonluk yarışından kopabiliyor. Bence şampiyonluğu kimin göğüsleyeceği yine son haftalarda belli olacak. Ayrıca bu sezon birçok Anadolu takımının iyi bir çıkış yakalaması, kaliteli futbol oynaması, Türkiye Ligleri'ndeki genel futbol kalitesini arttırıyor. Anadolu takımları artık eski Anadolu takımları değil, ve tabii ki bu hiç kuşkusuz şampiyonluk yarışını da direkt olarak etkiliyor. Anadolu takımları bu kadar iyi oynadığı sürece ligler daha da renkli hale gelecektir."



Eski takımı Galatasaray'ın performansının da iyi olduğunu sözlerine ekleyen Necati, bu sezonun yine şampiyonluk yolunda en güçlü adaylarından biri olduğunu söyledi.



MİLLİ ARZUSU



Son olarak Milli Takım ile ilgili konuşan Necati, tekrar Milli takıma çağrılması durumunda bundan büyük mutluluk duyacağını vurgulayarak, "Ben milli takımda defalarca oynadım, gururla oynadım. Zaten milli takımda yer almak her Türk futbolcunun hayalidir. Milli takım ile ilgili karar her zaman Fatih hocamıza aittir. Bilgindiği gibi de kimi ne zaman çağıracağı belli olmuyor. Bence her an her futbolcuya ihtiyaç duyulabilir. Sonuçta bu takım hepimizin takımı, oynamak ya da oynamamak önemli değil. Önemli olan Milli Takımımızın büyük başarılara imza atmasıdır."