-Necati Ateş sözleşme imzaladı İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 -Galatasaray'ın ara transfer döneminin son gününde Medical Park Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı eski oyuncusu Necati Ateş, resmi sözleşme imzaladı. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Albayrak ile Necati Ateş'in yer aldığı imza töreni, Galatasaray TV'den canlı olarak yayınlanırken, Necati, kamera önünde sözleşmeye imza attı. Abdürrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in, ''Necati Ateş'i yeni transfer olarak görmemek lazım. Bir evladın yuvaya dönmesi gibi'' sözlerini tekrarlarken, ''Necati'yi çok özlemiştik. O da formasını özledi. Bizi geçmişte çok mutlu etti, yine mutlu edeceğine inanıyorum. Hem camiamıza hem de kendisine hayırlı olsun. Tekrar evine hoş geldi'' dedi. Necati'nin Galatasaray'dan izinli olarak ayrılıp geri döndüğünü kaydeden Albayrak, ''Kendisine çok güveniyoruz. Necati bizi özlemiş, biz de onu özlemişiz. İnşallah çok güzel günleri beraber yaşayacağız'' ifadelerini kullandı. -Necati: ''İlk günkü heyecanımı taşıyorum''- Sarı-kırmızılı ekibe tekrar dönen Necati Ateş, ilk günkü heyecanını taşıdığını vurgulayarak, ''Hocama ve Abdürrahim ağabeye teşekkür ediyorum. Sözleri beni onore ediyor ve kamçılıyor. Tekrar sahaya çıkmak için gün sayıyorum. Eski günlerdeki gibi şampiyonluklar ve kupalar kazanabilmek için, bu başarıların bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım. Yuvama geri döndüm'' diye konuştu.