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Spor

Necati Ateş Galatasaray'da İSTANBUL (A.A)

01 Şubat 2012 22:08

-Necati Ateş Galatasaray'da İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Galatasaray, ara transferin son gününde eski futbolcusu olan Medical Park Antalyasporlu Necati Ateş'i kadrosuna kattı. Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Medical Park Antalyaspor'dan Necati Ateş ile 2011-2012 sezonu sonuna dek anlaşma yapıldığını bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a gönderilen açıklamada, Medical Park Antalyaspor Kulübü profesyonel futbolcularından Necati Ateş ile 2011-2012 sezonu bitimine kadar anlaşma yapıldığı ifade edilerek, şöyle devam edildi: ''Buna göre futbolcunun eski kulübü Medical Park Antalyaspor Kulübü'ne 250 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2011-2012 2. yarı sezonunda 400 bin dolar sabit transfer ücreti ve 10 bin dolar maç başı ücreti ödenecektir.''

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