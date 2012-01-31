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Spor

Necati Ateş Galatasaray'da

Transfer döneminde Avrupa'nın önemli isimlerine göz diken; ancak beklediğini bulamayan Galatasaray sonunda Necati Ateş'in işini bitirdi.

31 Ocak 2012 02:00

T24 - Transfer döneminde Avrupa'nın önemli isimlerine göz diken; ancak beklediğini bulamayan Galatasaray sonunda Necati Ateş'in işini bitirdi.


Transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Necati için Antalyaspor yönetimi ile sıkı bir pazarlığa giren sarı-kırmızılı yönetim, sonunda tecrübeli oyuncunun kulübünü ikna etti. Tarafların bonservis konusunda bugün öğle saatlerinde anlaştığı belirtildi.


Sezon sonunda Antalyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Necati için kulübüne para artı bir futbolcu verileceği öğrenildi. Antalyaspor yöneticileri ise Necati transferine biraz temkinli yaklaşarak “Henüz transfer bitmedi; ama sona gelindi. Birkaç saat içinde olay belli olur” açıklaması yapmakla yetindi.



Necati kadroda yok


İki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri sürmeye devam ederken; kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek'in Necati Ateş'i yarınki Galatasaray maçının kadrosuna almaması dikkat çekti.

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