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Spor

Necati Ateş, Galatasaray'a transfer oldu ANTALYA (A.A)

01 Şubat 2012 16:26

-Necati Ateş, Galatasaray'a transfer oldu ANTALYA (A.A) - 01.02.2012 - Medical Park Antalyaspor, futbolcusu Necati Ateş'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Medical Park Antalyaspor Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz 2.5 sezonda kadrosunda yer alan ve milli formayı birçok kez giyen Necati Ateş'in, Galatasaray kulübünün ve kendisinin talebi sonucu, takımdan ayrılarak sarı-kırmızılı kulübe tranfer olduğu belirtildi.  Necati Ateş'in, Medical Park Antalyaspor'da forma giydiği süre içinde takımın başarısına katkıda bulunduğunu belirten kulüp yönetimi, futbolcunun transferi karşılığında Antalyaspor'daki alacaklarından feragat ettiğini, ayrıca Galataray Kulübü'nün de transfer nedeniyle 250 bin Avro bonservis ücreti ödeyeceğini bildirdi. Öte yandan, transfer kapsamında 2011-2012 sezonu sonunda, Galatasaray'dan Aydın Yılmaz veya tarafların mutabakata varacakları muadili bir diğer futbolcunun bonservis bedeli almaksızın Medical Park Antalyaspor'a transfer edilmesi konusunda da tarafların mutabakat sağladıkları açıklandı.

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