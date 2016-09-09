Necati Ateş futbolu bıraktı

Türk futbolunun önemli golcülerinden Necati Ateş, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Deneyimli futbolcu, bundan sonra katılacağı kurslarla teknik adamlığa odaklanacağını belirtti.

Futbola 1994 yılında İzmir'in Narlıdere Esnafspor Kulübünde başlayan Necati, 1999 yılında Altay'a transfer oldu ve profesyonelliğe geçiş yaptı. Kısa süre Aydınspor macerası yaşayan Necati Ateş, 2001-2002 sezonunda Adanaspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çeken Necati, 2004-2005 sezonunda Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Necati, dönemin Ankaraspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımları ile İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Real Sociedad'da kiralık olarak forma giydi. 2009-2010 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan 36 yaşındaki futbolcu, 2011-2012 sezonunun devre arasında yeniden Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı ekiple birer lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Necati, sezon sonunda Eskişehirspor'a gitti.

Eskişehirspor'un ardından Kayseri Erciyesspor'da forma giyen Necati Ateş, son olarak İzmir temsilcisi Karşıyaka'da top koşturdu. Geçen sezonun sonunda Karşıyaka ile olan sözleşmesini fesheden Necati, yeni sezonda herhangi bir takımla anlaşmadı ve futbol yaşantısını sonlandırdı.

Yüzler kulübü üyesi

Necati Ateş, attığı gollerle adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Türkiye'deki en üst kademe futbol liginde 400'e yakın maçta forma giyen 36 yaşındaki Necati, 140 kez fileleri havalandırdı. Bu performansıyla Türk futbol tarihine geçen Necati, en fazla gol atan 9. futbolcu unvanını taşıyor.

A Milli Takım'da çok fazla süre alamayan Necati Ateş, 19 kez terlettiği milli formayla 5 kez gol sevinci yaşadı.

