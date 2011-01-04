-NECATİ ATEŞ CİM BOM YOLUNDA ANTALYA (A.A) - 04.01.2011 - Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Necati Ateş için Galatasaray'dan dolaylı yollardan teklif geldiğini, tecrübeli futbolcunun da sarı-kırmızılı kulübe gitme konusuna sıcak baktığını söyledi. Mehmet Özdilek, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Necati Ateş'e talip olduğunu dolaylı yollardan ilettiğini doğrulayarak, şöyle konuştu: ''Necati Ateş için Galatasaray'dan dolaylı yollardan teklif geldi. Necati de Galatasaray'a gitmeye sıcak bakıyor. Necati bizim için çok değerli bir futbolcu. 1.5 yıldır takıma büyük hizmetleri oldu. Ama sonuçta bu ülkenin önemli takımlarından birinden talibi var. Eski takımıdır. Bana kalırsa oyuncuya büyük takımlardan birinden teklif gelirse o oyuncu gitmeli. Bu Necati için de başka oyuncu içinde geçerli. Bu düşüncemi 2.5 yıl önce de ifade etmiştim.'' Galatasaray'ın, Necati Ateş'e karşılık Ali Turan ve Serdar Özkan'ı teklif ettiğini de doğrulayan Özdilek, şu bilgileri verdi: ''Ali Turan ile daha önce prensipte anlaşmıştık, Ali Turan ile sorunumuz yok. Serdar Özkan tercihimdir. İyi tanıdığım bir oyuncu. Eğer resmi teklif gelirse hangi oyuncuları isteyeceğimizi oturur konuşuruz. Gidecek oyuncuların yerine başka oyuncu transfer edilir. Necati Ateş giderse onun boşluğunu dolduracak oyuncu alınır.'' Mehmet Yılmaz'ın ''Necati gidecek diye'' transfer edilmediğini belirten Özdilek, Mehmet Yılmaz'ın ihtiyaç duyulduğu için transfer edildiğini, Yılmaz'ın takıma yararlı olacağına inandığını kaydetti. Antalyaspor'un bugünkü antrenmanına yeni transfer Mehmet Yılmaz ve Galatasaray'a transferi söz konusu olan Necati Ateş de katıldı. Her iki oyuncunun antrenmanda neşeli ve istekli olduğu gözlendi. Hafif sakatlığı bulunan Ali Zitouni ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.