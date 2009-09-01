Necati Antalyaspor'da

İspanya'nın Real Sociedad'a takımında kiralık olarak forma giyen Necati Ateş, Galatasaray'ın sözleşmesini fesh etmesinin ardından Antalyaspor ile anlaştı.



Geçen sezon Real Sociedad forması giyen Necati, İspanya'dan döndükten sonra Galatasaray tarafından bu sezon kadroya alınmamış ve şu ana kadar da hiçbir kulüple anlaşma sağlayamamıştı. Galatasaray Kulübü ile Necati Ateş, transferin son gününde sözleşmenin feshi için anlaşma sağladı. Serbest kalan golcü futbolcu Antalyaspor'un kendisine yaptığı teklifi değerlendirerek, yeniden Süper Lig'de oynama fırsatı buldu.