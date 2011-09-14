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Dünya

Nebil El Arabi: ''Önemli ve güzel konuşmaydı''  KAHİRE (A.A)

14 Eylül 2011 02:04

-Nebil El Arabi: ''Önemli ve güzel konuşmaydı''  KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire Operası'nda yaptığı tarihi konuşmayı Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, ''Son dönemde duyduğum en önemli ve en güzel konuşmaydı'' şeklinde değerlendirdi.  Arabi, AA muhabirine yaptığı özel açıklamada, Erdoğan'ın konuşmasının, ''bütün Arap ülkelerini ilgilendiren hassas bir tele değdiğini'' kaydederek, Erdoğan'ın Filistin haklarını korumaya çalışmasını canı gönülden takdir ettiklerini söyledi.   Türkiye'nin Filistin konusundaki duyarlılığını diğer ülkelere örnek gösteren Arabi, Türkiye'nin bölgede oynadığı rolü takdir ettiklerini vurguladı.  Erdoğan'ın Arap dünyasına yönelik Kahire Operası'ndaki tarihi konuşmasını dinleyen binlerce kişi, konuşma bitiminde Kahire sokaklarında ''Erdoğan'' sloganları atmaya devam etti. Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan Mısırlılar, konuşmadan etkilendiklerini belirtti.

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