Ne zaman öleceğinizi söyleyen site!



T24 - ABD’de California Üniversitesi’nin geliştirdiği bir programla, tıbbi bilgiler girilerek ölüm zamanı yaklaşık olarak öğrenilebiliyor.



ABD’de bulunan California Üniversitesi’nin geliştirdiği bir programla ölüm tarihini belirlemek mümkün hale geldi. Üniversitenin 2010 yılında doktorlar için hazırladığı uygulama internet üzerinde halkın da kullanımına açıldı.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; araştırmacılar, programı en başta doktorların hastaların ölüm tarihlerini tahmin etmeleri için hazırladı. Özellikle yaşlı ve hasta kişiler için üretilen program, tıbbi bilgilerin girilmesiyle çalışıyor.



Tıbbi bilgileri girilen hastanın ortalama ölüm zamanı belirleniyor. ‘ePrognosis.org’ adlı sitede kullanıma açılan uygulamayla hastalar ölüm zamanlarını yaklaşık olarak tespit edebiliyor. Program, örneğin diyabet hastası olan, sigara içen ve hayatı boyunca 1 kez kalp krizi geçirmiş birinin 5 yıl içinde hayatını kaybetmesi ihtimalinin yüzde 59 olduğunu belirtiyor.





'Doktora da danışın!'



Uzmanlar, uygulamanın geleceği okuyan bir alet olmadığını, ancak güvenilir olduğunu hatırlattı. Şimdiden büyük ilgi gören sitedeki uygulamaya ‘ölüm oranı hesaplayıcı’ adı verildi. Uygulamanın doktorların hastalara durumlarını açıklamada yardımcı olduğu da belirtildi. California Üniversitesi’nden uzmanların konuştuğu hastalar da ölüm tarihlerini bilmek istediklerini, böylece kendilerini daha rahat hissettiklerini söyledi. Uzmanlar, çıkan sonucun kesin olmadığı ve bir doktora danışılması gerektiği konusunda da uyarıda bulunuyor.





