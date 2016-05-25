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Dünya

"Ne zaman evleneceksin?" baskısına son çözüm: Sahte erkek arkadaş!

Parlak bir kariyere sahip Li Chenxi, ailesini ziyaret etmeden önce bir erkek arkadaş kiraladığını belirtiyor

25 Mayıs 2016 17:34

Çin'de ailelerinden ve arkadaşlarından ne zaman evlenecekleri yönünde baskı gören genç kadınlar için ilginç bir çözüm bulundu. ‘Kiralık erkek arkadaş’ çözümünün ülkede son dönemde oldukça popüler hale geldiği belirtiliyor.

Aileleri ve arkadaşlarından gelen "ne zaman evleneceksin" baskısını kırmak için başvurulan bu yöntem kapsamında ülkedeki pek çok kişi, aileleri ve çevreleri ile tanıştırmak için erkek arkadaş kiralıyor.

Ülkedeki bu trendi mercek altına alan Al Jazeera, Witness isimli programında bu olayı yerinde inceledi.

Programda 27 yaşına basan ve baskılardan kurtulmak için bu yönteme başvuran Li Chenxi'nin hikayesine yer verildi.

Başkent Pekin'de parlak bir kariyere sahip olan ve evlenme gibi bir planı bulunmadığını belirten Li Chenxi, çareyi ailesini ziyaret etmeden önce sahte bir erkek arkadaş kiralamakta bulduğunu belirtiyor.

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ÇinPekinerkek arkadaşAl Jazeera

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