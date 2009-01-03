Ne zaman dönecek?

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Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına eksik başladı. Yıldız futbolcular Nonda, Kewell ve Lincoln henüz çalışmalara katılmadı

03 Ocak 2009 02:00

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına eksik başladı. Yıldız futbolcular Nonda, Kewell ve Lincoln henüz çalışmalara katılmadı


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 12 günlük iznin ardından sabah basına kapalı antrenmanla topbaşı yapacak olan sarı-kırmızılılarda, Avustralya’da kasık fıtığı ameliyatı olan Harry Kewell’ın yarın, Shabani Nonda’nın pazartesi, özel izin verilen Cassio Lincoln’ün ise salı günü İstanbul’a gelerek çalışmalara başlayacakları açıklandı.

Bu arada sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer edilen genç oyuncu Ferdi Elmas’a, Eskişehirspor talip oldu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıklar yüzünden şans bulamayan genç sol kanat oyuncusu için Eskişehirspor’la görüşmelere devam ettiği öğrenildi. Kulüpler anlaşırsa Ferdi, 6 aylığına kiralanacak.


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