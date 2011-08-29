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Spor

'Ne yazık ki UEFA bizi haklı çıkardı'

Galatasaray Başkanı Aysal, UEFA'nın isteğiyle Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmeyen Fenerbahçe kararını ve...

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - Galatasaray Başkanı Aysal, UEFA'nın isteğiyle Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmeyen Fenerbahçe kararını ve kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı.

Şike soruşturması sırasında TFF'nin tutumuna karşı çıktığı için eleştirilen Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, bu kez UEFA'nin Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden men etmesi kararını değerlendirdi. 

TFF'nin "Ligleri ertelemiyoruz, iddianameler elimize geçinceye kadar bir karar almayacağız" kararını ve etik kurulun incelemesinden sonra "Yeterince ikna olamadık' tavrını hatırlatan Aysal, "Türk futbolunu daha büyük tehlikelere sürükleyebileceği için karşı çıktık. Ve ne yazık ki, haklı çıktık'' diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı, buna rağmen suçsuzluk karinesi ilkesini hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti: ''Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak, ne Fenerbahçe'nin, ne başka bir kulübün ne de herhangi bir kişinin suçu  kanıtlanmamış iken suçlu muamelesi görmesini istemeyiz ve yasaların bize verdiği izin için de buna karşı çıkarız'' dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'ın kendisine yönelik suçlamalarına da yanıt verdi: "Bugün  söyleşisinde Galatasaray’ın da bir zamanlar şike olayına karışmış olabileceğini ima etmiş. Bu konuda bilgi belgesi olan varsa çıksın açıklasın."

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