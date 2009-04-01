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Spor

Ne yaptın Güiza!..

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Daneil Güiza, Riera'ya attırdığı golle adeta Türkiye'yi yakan isimlerden biri oldu.

01 Nisan 2009 03:00

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Daneil Güiza, Riera'ya attırdığı golle adeta Türkiye'yi yakan isimlerden biri oldu.
 
2010 Dünya Kupası Elemeleri'nde 5. Grup maçında A Milli Futbol Takımımız sahasında İspanya'ya 2-1 mağlup olarak, gruptaki şansını giderek zor duruma soktu. Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Daneil Güiza, Riera'ya attırdığı golle adeta Millilerimizi yakan isimlerden biri oldu.

85. dakikada Fernando Torres'in yerine oyuna dahil olan Güiza, 90+2. dakikada savunmamızın boş yakalandıği bir anda ceza alanına girdi ve müsait pozisyondaki Riera'ya pasını attı. Riera'nın altıpas önünden yerden vuruşu ise Sami Yen'deki umutlarımızı bitirdi.

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla eleştiri oklarını üzerine çeken ve hatta son maçlarda yedek olarak sahaya çıkan Güiza'nın İspanya Milli Takımı'ndaki asistleri takımının galip gelmesinde etkili oluyor.

Belçika deplasmanında da 90. dakikada David Villa'ya yaptığı orta ile takımını 2-1 üstün duruma gelmesinde önemli faktör olan Güiza, bu kez de Sami Yen'de sahneye çıktı ve yaptığı asistle Millilerimizi yıkan isim oldu.

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