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Dünya

Ne para kaldı ne aşk

Portekiz'de 2 yıl önce loto çekilişinde 15 milyon euro kazanan bir çift, parayı almadan ayrılınca ikramiyeye dokunamayacak hale geldi

31 Mart 2009 03:00

Portekiz'de 2 yıl önce loto çekilişinde 15 milyon euro kazanan bir çift, ikramiyeyi almalarından sonra anlaşmazlığa düşünce, hem ayrıldı, hem de ikramiyeye dokunamayacak hale geldi.

Yerel basına göre, ülkenin kuzeyindeki Barcelos mahkemesinde, ikramiyeyi aldıktan sonra küsen ve birbirleriyle konuşmayan eski aşıkların uzlaşmaları için yapılan son girişim de sonuç vermedi ve karar yargıya kaldı.

Habere göre, Luis Ribeiro (25) ve Cristina Simoes (22) adlı aşıklar, 19 Ocak 2007'de yapılan "euromillionnaire" adı verilen loto çekilişinden 15 milyon euro (yaklaşık 33,5 milyon lira) ikramiye kazandı. Para, Luis Ribeiro ve genç kızın ailesinin ortak açtırdığı banka hesabına yatırıldı.

Diario de Noticias gazetesine göre Luis Ribeiro, çiftçi olan ailesine yardım etmek için hesaptaki paranın bir bölümünü çekmek istediğinde parayı alamadığını, çünkü önce kızlarıyla evlenmesini isteyen Simoes ailesinin paranın çekilmesini engellediğini söyledi. Ribeiro, buna karşılık olarak dava açtı ve hesabın dava sonuçlanana kadar dondurulmasını sağladı. Çift bunun üzerine ayrıldı.

Simoes'in avukatına göre, lotoda ikramiye kazanan 7 numarayı kendisinin bulduğunu söyleyen Cristina Simoes, tüm ikramiyenin kendisine ait olduğunu iddia ediyor.

Ribeiro ise, 6 euroluk kuponun 4 eurosunu kendisinin ödediğini ve bu nedenle ikramiyenin ikiye bölünmesi gerektiğini söylüyor.

Habere göre, davanın sonuçlanmasını bekleyen gençlerden Cristina, artık annesi yanında olmadan dışarı çıkamıyor, çünkü ailesi, milyoner olarak görülen Cristina'nın kaçırılmasından endişe ediyor. Luis ise yaşamını, ailesinin çiftliğinde inek sağarak sürdürüyor.

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