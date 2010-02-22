T24 - CHP lideri Deniz Baykal'ın "Erzincan Başsavcısına Başbakan Yardımcısı telefonda 'Soruşturmayı bitir' dedi" iddiasını Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek Fatih Çekirge'ye anlattı.



Çekirge'nin Hürriyet gazetesinde bugün (22 Şubat 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in tarikatlara karşı yürüttüğü soruşturmaya müdahale etti mi?Başsavcı baskı yapıldığını söylüyor...



Peki ya Cemil Çiçek? Acaba o telefonda ne konuşuldu?



Dün bu soruları konuştum Çiçek’le... Aramızdaki diyalog özetle şöyle:



Başsavcı baskı yapıldığını söylüyor... O bir baskı telefonu muydu?



- Öncelikle şunu söylemeliyim. Ben o dosyayı bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Ayrıca ben yıllarca Adalet Bakanlığı yaptım. Bir tek kez devam eden bir davayı etkileyecek konuşmalar yapmadım. Açıklamalar yapmadım. Kimseyi aramadım.





Polemiğe girmem



Peki savcı neden böyle diyor?



- Şimdi söz konusu kişi cezaevindedir ve ağır bir suçlamayla karşı karşıyadır. Şüpheli durumundadır. Böyle bir durumda ben bir tarafa o kişinin diğer tarafa benim konularak bir polemik yaratılmasını doğru bulmam. Olayı siyasetin ortasına çekmek isteyenler var. Buna izin vermem.



Eğer davayla ilgili baskı yaratacak bir konuşma yapmadıysanız bunun açıklanmasında ne sakınca olabilir ki?



- Şimdi bakın o tarihlerde seçimler var. Olaylar hassas. Yani seçim atmosferi... Şimdi küçücük bir yerde 50-60 çocuk gözaltına alınıyor. Bu durumu siz merak etmez misiniz. Yani gazeteci olarak merak etmez misiniz? Seçim atmosferinde ne oluyor diye bir bakmaz mısınız. Bir müdahale söz konusu değil. Ne oluyor onu öğrenmek istedim... Çünkü seçimler var.



Böyle müdahale olur mu? Zaten davanın içeriğini bilmiyorum...



Neymiş peki olanlar?



- Yasadışı eğitim yaptırıldığı için çocuklar alınmış. Zaten sonra da serbest bırakılmışlar. Ayrıca 12 yaşından küçük çocuklara ceza da veremezsiniz...



Cemil Çiçek telefon konuşmasını açık açık anlattı...



Seçimleri etkileyecek bir toplu gözaltı olduğu için durumu öğrenmek amacıyla telefon açtığını söylüyor...



Başsavcı da bunun bir baskı olduğunu iddia ediyor.



Yani bir telefon iki farklı yorum var...



Belli ki Erzincan’daki gerilim o günlere kadar dayanıyor...





