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'Ne olursan ol gel' ama Cumhurbaşkanı Erdoğan varken gelme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'daki Mevlana Müzesi'ne yapacağı ziyaret öncesinde müzeden çıkartılmak istenen ziyaretçiler duruma tepki gösterdi

17 Aralık 2014 21:22

Girişinde altın harflerle Mevlana'nın ünlü sözü 'ne olursa ol gel' yazan Konya'daki Mevlana Müzesi'nde bugün hareketlilik yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Konya gezisinde programda, kente geldikten sonra saat 13.00’de Mevlana Müzesi’ni ziyaret edeceği yer aldı. Bu yüzden güvenlik nedeniyle müze ziyaretçilere kapatıldı. Müze içinde bulunan ziyaretçiler ise Erdoğan geleceği için müzeden çıkartılmak istendi.

Tepkiler üzerine ziyaretlerini tamamlamalarına izin verilen ziyaretçiler, bu anları cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Yaklaşık bir saat gecikmeli olarak kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gardaki tören alanına gidince, Mevlana Müzesi yeniden ziyaretçilere açıldı.

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