Ne oldu da ben serbest kaldım

T24 - Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, tutuklanmayı beklerken serbest bırakılınca değişik duygular yaşadı.



Balyoz Darbe Planı soruşturması kapsamında önceki gün eski kuvvet komutanları emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1’inci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun savcılık ifadelerinin ardından serbest kalırken, muvazzaf ve emekli subaylar tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Kuvvet komutanlarının serbest kalması, tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edilen subaylar arasında gerginlik yarattı. Örnek, savcılık sorgusuna girmeden önce yanında bulunan avukatlara tutuklanacağına yönelik kanaatini, “Benim amirallerim tutuklanıyor. Ben nasıl serbest kalacağım ki” sözleriyle aktardı. Görgü tanıkları, Örnek’in serbest kalma kararına sevinemediğini ve amirallerin tutuklanması ile ilgili üzüntüsünü paylaştığını belirtti.





Avukatlar terk etti



Adliye koridorundaki bu gerginlik, duruşma salonuna da yansıdı. Albay Mustafa Yoleri hâkim karşısına çıktığında, avukatlar ile sorgu hâkimi Ali Efendi Peksak arasında ilk tartışma yaşandı. Avukatlar darbe planlarının hazırlanması emrini verdiği öne sürülen kuvvet komutanlarının savcılıktan serbest kaldığını, mahkemeye gönderilen herkesin tutuklandığını söyledi. Hâkimi, dosyayı iyi incelememek ve yargılamayı peşin hükümle yapmakla eleştiren avukatlar, TÜBİTAK tarafından verilen bilirkişi raporunun kendilerine verilmesi ve tüm sanıkların aynı anda sorguya alınması yönünde taleplerini illetti. Hâkim Ali Efendi Peksak’ın talepleri kabul etmemesi üzerine avukatlar Hasan Gürbüz, Murat Bülent Hattatoğlu ve Gülseren Karakaş, savunma haklarının ellerinden alındığı iddia ederek salonu terk etti.





Kayıtlara da itiraz



Adliyedeki bir diğer gerginlik ise muvazzaf ve emekli subayların ses kayıtlarının alınması sırasında yaşandı. Saat 16.00 sıralarında adliyeye gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, muvazzaf subayların ses kayıtlarını aldı. Saat 22.30 sıralarında tekrar adliyeye gelen polisler, subaylara ses kayıtlarını kendi rızaları ile verdiklerine dair tutanağı imzalatmak istedi. Bu tutanak imzalandığı sırada Albay Hasan Basri Aslan, Kurmay Albay Ali Rıza Sözen tutanağa şerh düşerek, “ses alma işleminin usulüne uygun şartlarda (izole ortam-1’den fazla kişinin ses kayıtlarının aynı izole ortamda ayrı ayrı alınarak mukayeseli olarak alınması ve ses kaydı alan kişinin uzman olması) yapılmadığını, kanuna ve usule uygun şekilde alınmadığını” belirterek ses kaydı alma işlemini kabul etmediklerini belirttiler.







