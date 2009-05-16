‘Ne mutlu Türküm diyene’ yazısı silinmeli

AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Kürt açılımı konusunda “Şimdiye kadar denenmemiş şeyler denenecek” dedi.



AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, tartışılan “Kürt açılımı” konusunda, “Çözme sürecine girdik. Doğrusu artık hiç kimsenin, ülkenin bu sorun nedeniyle bedel ödemesine tahammülü yok. Dolayısıyla denenmemiş her çareye başvurulacak. Bu gelinen süreçte kurumlarımız önce mutabakata bir şekilde varmışlardır ve yeni tedbirler üzerinde çalışmaktadırlar. Bu mutabakat nedir, şimdiye kadar denenmemiş şeyler denenecek” dedi.



Başbakan’a yakın isimlerden Arslan, önerilerini de şöyle sıraladı:



- Dağlardaki “Ne Mutlu Türküm Diyene” yazısının sosyal tedbir çerçevesinde silinmesi gerekir. Bunlar daha önce başçavuşun talimatıyla yazılmış yazılardır. Bugün de başçavuşun talimatıyla silinir.



- (Köylere Kürtçe isim verilmesi konusunda) Yasal düzenlemeyi gerektirmeksizin yine ildeki amirin talimatıyla çözülür, uygulanır. Özel televizyonlarda Kürtçe yayın serbest bırakılabilir.



- (Abdullah Öcalan’ın yanına hükümlü gönderilmesi) O da planlandı zaten. Orası bir tip haline dönüştürülüyor, orada birden fazla mahkûm söz konusu olacak.



- Talebimiz koruculuk sisteminin ıslah edilmesi. Bir kısmının silahsızlandırılması, bir kısmının emekli edilmesi, bir kısmının başka kurumlarda istihdamı anlamına gelebilir.



- Vatandaşlıktan çıkarılan varsa, bir kanlı olaya karışmadıysa mutlaka onların da vatanlarına dönmelerinin temini gerekir. Bunlar benim bireysel düşüncelerimdir.



- DTP tarafıyla zımnen de olsa mutabakat şart. Tek taraflı dayatma ile asla ilerleme olmaz. DTP’yi yok sayarak iyileştirme yapsanız bu DTP tarafından kabul görmedikçe karşı tarafta karşılık bulmaz.

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Yeni adımlar atılacağını da kaydeden Arslan, “Takvim şu anda yok. Ama iyi bir fırsat var deniliyor. Dediğim şey kapalı kapılar ardında görüşülerek adım adım mesafeler alınarak yapılacak şeydir” dedi.



