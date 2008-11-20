Ne kendisi ne de cemaati tanınıyor

Ergenekon’un kilit ismi Tuncay Güney’in hahamı olarak göründüğü Jacob House adlı grubu, Ortodoks Yahudi cemaatleri tanımıyor.



Ergenekon soruşturmasına esas olan ifadesi nedeniyle pek çok kişinin hapse atılmasına yol açan ve haham olduğu iddiası iyice tartışmalı hale gelen Tuncay Güney’in mensubu olduğunu öne sürdüğü Toronto’daki Jacob House isimli “sivil toplum kuruluşu” da paravan çıktı.



Tuncay Güney’in haham olarak kadrosunda göründüğü Jacob House’un internet sitesi üzerinden bağış topladığı cemaat olan Bet Haderech’in Toronto’da bir sinagogu bulunmuyor. Bağış formunda yer alan ve cemaate ait olduğu iddia edilen telefon numarası arandığında hattın öbür tarafında “Life School of English’e (Life İngilizce Okulu) ulaştınız. Şu anda mesaj kutumuz doludur. Lütfen telefonu kapatın” sesi duyuluyor.



Kuşku veren bulgular



Jacob House isimli Yahudi sivil toplum kuruluşunun internet sitesinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürü olarak adı geçen Westin Joslin ve Timothy Stevens’ın isimleri aynı zamanda “Life School of English”in de öğretmenleri arasında geçiyor.

Bet Haderech cemaatine ait olduğu iddia edilen internet sitesindeki kontaklar da sürpriz bir biçimde yine Jacob House’daki isimlere çıkıyor. Cemaatin gerçek olmadığı sadece para toplamak ve Güney’e oturma izni almak için paravan bir grup olarak kurulduğu izlenimi giderek güçleniyor.



Kaç kimliği var?



Tuncay Güney ile ilgili bir şüpheli konu da Jacob House cemaati çatısı altında birkaç farklı kimliği kullanıp kullanmadığı.

Milliyet, Jacob House’un diğer “haham”ı Mevaser Jochanan’a elektronik posta ile ulaştı. Jochanan, Güney ile ilgili soruları yanıtlamayacağını söyledikten sonra izlememiz için Youtube üzerinden bir dizi videoklip listesi gönderdi. Mesajının sonunda da “Ya’lah Mesih” diye bir cümle yerleştirdi.

Bu linklerde “İran’ı bombala”, “Yallah Nasrallah”, “Dov Shurin Beni Hatırla” gibi aşırı dinci ve Hamas’ı, İran’ı aşağılayan şarkılar yer alıyor. Elektronik postalardan ve İngilizcesindeki bozukluktan Mevaser Yochanan’ın adını kullanan kişinin de Tuncay Güney olma ihtimali yüksek görünüyor.



Şüphe odakları



- Sinagogun olduğu öne sürülen sitede sinagogun adresi yok, yalnızca posta iletişim adresi var.

- Beth Haderech sinagogunun adres olarak verdiği yer bir ofis binası.

- Sitenin ana sayfasının sonunda yer alan iletişim e-posta adresinin hotmail uzantısı da dikkat çekici.



Güney’in eski eşi: Benden sürekli para kopardı



Kanada’da yaşayan Tuncay Güney’in yaklaşık 1 yıl evli kaldığı Nuray Güney, 1994’te verdiği boşanma dilekçesinde, “eşinin kendisinden sürekli para kopardığını” öne sürdü.

Nuray Güney avukatı aracılığıyla açtığı boşanma davasında, Güney ile 28 Eylül 1993’de evlendiklerini, karı koca olmadıklarını, bu nedenle de çocuklarının bulunmadığını belirterek, hiç bir araya gelmediklerini kaydetti.

Senelerdir Almanya’da çalışan Nuray Güney tanıdık aracılığıyla evlendiğini, nikâhın ardından Almanya’daki işinin başına döndüğünü belirtti. Güney’in nikâhın ardından “Ev alıyorum, ev yaptırıyorum, eşya alıyorum” diyerek kendisinden sürekli para kopardığını ifade eden Nuray Güney, evlilik ilişkisinin sadece kağıt üzerinde kaldığını bildirdi. Nuray Güney, eşinin kendisinden para kopardığı süreç içinde de bir sözlüsünün olduğunu, gayri samimi kişiliğe sahip olan Tuncay Güney ile evlilik birliği kurmasına imkân olmadığını anlatarak boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkeme, 9 Aralık 1994’de çifti boşadı.

