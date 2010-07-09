T24- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversiteden atılmayı kaldıracak kredi tamamlama sisteminin getirilmesi halinde, harçlarda da yeni düzenlemeye gidilmesinin hedeflendiğini bildirdi.



Özcan, harç miktarlarının kredi başına belirleneceğini, öğrencilerin aldıkları kredi kadar harç ödeyeceklerini kaydetti.



Özcan, Bakanlar Kurulunca belirlenecek üniversite harçlarına da gelecek eğitim-öğretim yılı için enflasyon oranı kadar zam teklif edileceğini belirtti.



YÖK Başkanı Özcan, üniversite öğrencilerinin ödedikleri harçlara genellikle enflasyon oranında zam yapıldığını ifade ederek bu yıl da bir değişiklik olmayacağını söyledi.



YÖK'e üniversitelerden yıllık "enflasyonun altında", "enflasyon kadar" ve "enflasyonun üstünde" olmak üzere üç seçenek sunulduğunu belirten Özcan, "Biz de 'enflasyon kadar olsun' diyoruz. Bu yıl da zam oranı teklifimiz enflasyon kadar olur" diye konuştu.



Özcan, YÖK'ün teklifinin YÖK Genel Kurulu toplantısında belirlenerek Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulacağını ve son kararı Bakanlar Kurulu'nun vereceğini ifade etti.



Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin devlete maliyetine göre hesaplanan ve öğrenciler arasında "harç" olarak bilinen katkı kredilerine geçen yıl yüzde 8 oranında zam yapılmış, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında katkı payları lisans programlarında 71 TL ile 591 TL arasında değişmişti.



"Ne kadar kredi o kadar para"



Özcan, öğrenci harçlarında yeni bir düzenlemeye gitmeyi hedeflediklerini bildirdi. Üniversiteden atılmayı sona erdirecek bir uygulama için kanun taslağı hazırladıklarını anımsatan Özcan, taslakta öğrencilerin kredi tamamlamasının öngörüldüğünü, öğrencilerin kredilerini tamamlayıncaya kadar üniversiteye devam edebilmelerinin sağlandığını anlattı.



Taslağın bu şekilde kanunlaşması halinde öğrencilerin aldıkları kredi başına harç miktarının belirlenmesinin gündeme geleceğini söyleyen Özcan, "Eğer kredi tamamlama sistemine geçilirse o zaman harçların da kredi bazında alınması söz konusu olacak. Yurtdışında da zaten bu böyle. ABD'de mesela bir kredinin değeri 200 dolar olarak belirleniyor. Eğer öğrenci üç kredi alacaksa 600 dolar veriyor. Biz şu anda dönem başına sabit belirli bir miktar alıyoruz. Mesela bunu krediye çevirebiliriz. Bunu da sistem gereği yapmak zorundayız. Üniversiteden atılmayı önlemek için kredi sistemi uygulanacaksa parayı da krediye göre almak lazım. Bu, öğrenciler için de iyi olur. Ne kadar ders kredisi alıyorsa o kadar para verir" dedi.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, üniversiteden atılmayı ortadan kaldıracak kredi tamamlama sisteminin sadece lisansta değil, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde de geçerli olmasının sistemin bütünlüğü açısından gerekli olduğunu söyledi.