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Ekonomi

Ne İtalya ne Yunanistan asıl sorun Amerika!

ABD'de 2 Ağustos'a kadar 14.3 trilyon dolarlık borç tavanı yükseltilemezse faizler yükselecek ve piyasalar yeni bir kaosla karşılaşacak.

13 Temmuz 2011 03:00

T24 - ABD'de 2 Ağustos'a kadar 14.3 trilyon dolarlık borç tavanı yükseltilemezse faizler yükselecek ve piyasalar yeni bir kaosla karşılaşacak. ABD Başkanı Obama, emeklilik programı ödemelerinde sorun yaşanacağı uyarısında bulundu. ABD'de siyasilerin 2 Ağustos'a kadar uzlaşması gerekiyor.



Dünyanın gözü kulağı İtalya'ya çevriliyken ABD'de 'borç tavanı' sorunu yaşanıyor.


ABD, 2 Ağustos'a kadar 14.3 trilyon dolarlık borç tavanını yükseltemezse, tarihinde ilk kez temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya gelecek. Bir başka deyişle yasal olarak tahvil ihalesi düzenleyemez duruma gelecek, piyasadan borçlanamayacak.


Piyasadan alınan toplam borcun bir sınırı bulunuyor. ABD'de 2 Ağustos tarihinde bu sınıra ulaşılacak. Bunun da yasayla yükseltilmesi gerekiyor. Normalde limite 16 Mayıs'ta erişilmişti ancak Hazine '2 Ağustos'a kadar idare ederiz' mesajı vermişti.


Borç tavanının yükseltilmesi konusunda kongrede siyasiler arasındaki ayrılık sürerken, ABD'de iş dünyası borçlanma tavanının yükseltilmesi konusundaki baskıyı artırıyor.


İktidardaki Demokratlar tavanın 4 trilyon dolar daha artırılmasını istiyor. Bütçe açığının 1.5 trilyon dolara ulaştığına dikkat çeken Cumhuriyetçiler ise 2 trilyon doların üzerindeki artışa karşı çıkıyor.



Obama'dan 'emekli' resti


ABD Başkanı Barack Obama, CBS televizyonundaki söyleşisinde, kongrede borçlanma tavanıyla ilgili bir çözüm üzerinde anlaşılmaması durumunda, sosyal güvenlik emeklilik programının ödemeleri konusunda sorun yaşanabileceğini belirterek, ''Eğer sorunu çözemezsek, 3 Ağustos'tan sonra ödemeler konusunda garanti veremem'' dedi. Obama, anlaşma olmaması durumunda, engellilerin maaşlarının da etkilenebileceğini bildirdi.


ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner da kongrenin borçlanma tavanını artırmakta başarısız olması durumunda bunun yıkıcı sonuçları konusunda uyarıda bulunurken, iflasın bir seçenek olmadığını söyledi.



Anlaşma sağlanamazsa


Tavanın yükseltilmemesi halinde, Obama yönetimi kamu çalışanlarına ve emeklilere ödemeleri durdurmak zorunda kalacak. Vadesi dolan hazine bonolarının geri ödemeleri de yapılamayacak. Sonrasında ise faiz oranları hızla yükselmeye başlayacak ve uluslararası piyasalarda büyük bir kaos yaşanacak.


Obama, uzlaşma sağlanamaması durumunda sadece ulusal ölçekte değil küresel boyutta büyük bir krizin yaşanabileceği uyarısında bulundu.


Geithner daha önce Kongre'ye yazdığı mektupta, tavanın yükseltilememesi durumunda bunun faiz oranlarını artıracağını, hanehalkı alım gücünü azaltacağını ve çift dipli resesyon riskini yükselteceğini savunmuştu.



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