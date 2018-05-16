'Ne istedilerse almışlar'; bakan ile başkanın ortak şirketlerine jet onaylar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yle, koltuğunu devrettiği AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in sahibi oldukları enerji santrallarıne Enerji Bakanlığı ve halef-selef oldukları belediyeden alınan izin ve onayları belediyeden birer birer geçmiş. Belediye Başkanı’nın şirketinin tescili ticaret gazetesinde yayımlanmadan santral için imar planı değişikliği belediyeye gelmiş. Bu izinlerin ardından sırasıyla bakanlıktan “lisanssız elektrik üretimi onayı” alınmış. Bakan ile belediye başkanının sahibi oldukları güneş enerji santralları (GES) birbirine 800 metre uzaklıkta bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberi aynen şöyle:

Bakan Özhaseki ile koltuğunu devrettiği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in “ENTAR Enerji A.Ş.’deki ortaklıklarını, kurulan enerji şirketlerinin aynı adreste faaliyet gösterdiğini” resmi belgeler ışığında kamuoyuna duyurmuştuk. Cumhuriyet, Kayseri işi ortaklıkta taşların yıllar öncesinden döşenmeye başladığını ortaya çıkardı. Enerji Bakanlığı’na bağlı TEDAŞ’tan alınan onayların, belediye meclisinde onaylanan imar planlarının belgelerine ulaştı. İşte Türkiye’nin Çevre Bakanı ile koltuğunu devrettiği bir büyükşehir belediye başkanının aileleriyle birlikte sahibi oldukları enerji şirketleri için aldıkları onayların, izinlerin belgeleri:

Başkanın şirketi: Aziziye

Aziziye Enerji AŞ, 4 Kasım 2015 tarihinde 80 bin TL sermaye ile kuruldu. Sermayenin 62 bin TL’si Başkan Çelik ve kardeşi Sabri Çelik’e ait. 31 Kasım 2016’da şirket Mustafa Çelik’e ait Aziziye 2, Sabri Çelik’e ait Aziziye 1, Yaşar Çelik’e ait Aziziye 3 işletmeleriyle birleşme kararı aldı. Şirketin sermayesi 820 bin TL’ye yükseltildi. Başkan Çelik sermayenin 278 bin TL’sine, Sabri Çelik 282 bin TL’sine, Yaşar Çelik 230 bin TL’sine, geri kalanı da (28 bin 387 TL) diğer ortaklara ait olacak paylaştırıldı. 22 Aralık 2016’da mülkiyeti şirket ortaklarından Sabri Çelik’e ait olan “113 ada 3 parseldeki arazi” üzerine kurulan İpek Bilgisayar’a ait GES Elektrik Üretim Tesisi’nin şirkete devir alınması ile sermaye 840 bin TL’ye çıkarıldı. 13 bin 339 TL sermaye payı ile İpek Bilgisayar ortaklar arasına katıldı.

Bakanın şirketi: ENTAR1

ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., 30 Ekim 2014 tarihinde, Kayseri’de 54 bin TL sermayeli olarak kuruldu. Kurucuları; Bakan Özhaseki (9 bin TL), kardeşi Hacı Mustafa Özhaseki (9 bin TL), diğer kardeşi Ali Özhaseki (9 bin TL), Başkan Çelik (9 bin TL), kardeşi Sabri Çelik (9 bin TL), Vedat Çavuşoğlu (5.400 TL) ve Fatih Şahin (3.600 TL) idi. Ortaklar sonraki genel kurullarda dönüşümlü olarak şirketin yönetimini devraldılar. 5 Kasım 2014 tarihinde, ENTAR Enerji’nin hissedar ve kurucu olduğu ENTAR1, ENTAR2, ENTAR3, ENTAR4, ENTAR5, ENTAR6, ENTAR7, ENTAR8 Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş. adlarında 8 şirket daha kuruldu. Haziran 2016’da ENTAR bu şirketlerdeki hisselerini diğer ortaklara devrederek ortaklıktan ayrıldı. ENTAR1’in tek sahibi Özhaseki, ENTAR 4’ün tek sahibi Mustafa Çelik oldu. Diğer santrallar iki ailenin üyeleri arasında paylaştırıldı. 25 Ekim 2017’deki son genel kurulda, Sabri Çelik Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.