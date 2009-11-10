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'Ne imza benim ne de plan'

Albay Dursun Çiçek, altında imzası bulunduğu iddia edilen ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ belgesiyle ilgili konuştu.

10 Kasım 2009 02:00

Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, altında imzası bulunduğu iddia edilen ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’ belgesiyle ilgili konuştu.

Adli Tıp Kurumu’nun, “Belgenin altındaki ıslak imzanın Çiçek’in el ürünü olduğu kanaatine varılmıştır” raporuna rağmen, “İmza benim değil” açıklamasını yaptı. Hürriyet gazetesine konuşan Albay Çiçek, "İrtica konusu, benim başında olduğum birimin görevi değil" dedi.

Ders olarak okutulmalı

“Hazırlamadığım bir plan ve atmadığım bir imzanın hesabının benden sorulmaya kalkılması, Türk hukuk sisteminin yüz karası olmalı. Yargısız infaz için medya ve siyasetin nasıl kullanıldığı konusunda dünyada en taze ve adaletin en çok ayaklar altına alınmış olduğu örnek, benim durumum olmalı ve ders olarak okutulmalı.

İlahlar kurban ister

İrtica konusu, benim başında olduğum birimin görevi değil. Gündeme taşınan imzanın benim olmadığını ve o planı ilk defa 12 Haziran’da malum gazetede gördüğümü anlatmak için ne yapmalıyım ve nasıl bir yöntem uygulamalıyım diye aylardır düşünüyorum. Gelişmelerin, ‘İlahlar kurban ister’ noktasına gitmesi ve Türk adaletine olan güvenin kökten sarsılması beni ve çevremi en çok düşündüren son nokta olmalı.”

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