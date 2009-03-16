Ne güzel batırdınız ikramiyesi

Hükümet yüksek ödenekten rahatsız

Referans gazetesinde yer alan habere göre, şirketin dev miktarda ikramiye ödeyecek olması tepkiyle karşılanırken, AIG yetkilileri kriz öncesi yapılan sözleşmelerin bu ödemelerin yapılmasını yasal açıdan zorunlu hale getirdiğini belirtti.Uzmanlara göre, 300 milyar dolara yakın varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer enstrümana garanti sağlayan AIG ikramiyelerin azalması durumunda yöneticilerini kaybetmekten endişe duyuyor.New York Times'da önceki gün yer alan habere göre, AIG'nin ödemeyi planladığı ikramiye şirketin finans biriminin 400 çalışanını kapsıyor. Birimin 7 yöneticisi halihazırda 3 milyon doların üzerinde yıllık ikramiye alıyor. Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde şirketin yardım sonrası gidişatını değerlendirecek olan AIG CEO'su Edward Liddy, özellikle üst düzey parlak yöneticilerinin öngörülen ikramiyeyi hakettiğini savundu. New York Times'da yer alan açıklamasında Liddy, "Müşterilerimize hizmet vermeye devam etmemiz için Hazine'nin primlerinin üzerinde oynamayacağını bilen yöneticilere ihtiyacımız var" dedi.Ancak ekonomistlere Obama yönetimi defalarca gündeme gelen Wall Street yöneticilerinin primlerinin makul düzeylere çekilmesi konusunda kararlı. New York Times'a konuşan ismini vermek istemeyen hükümet yetkilileri, "Çalışanlar krizin güçlüklerine gögüs gererken, yöneticilerin milyon dolarlık ikramiye alması çok garip" diye konuştu.AIG, geçen hafta hükümetle yapılan görüşmelerin ardından, üst düzey 50 yöneticisine ödemeyi planladığı 9.6 milyon doların yarısını ödemeyi, geri kalan bölümü temmuz ve eylül aylarına yaymayı kabul etmişti. Diğer yandan şirket, 2009 prim ödemelerinde yüzde 30 kısıntıya gidileceğini ve üst düzey 25 yöneticisinin maaşlarından feragat edeceğini duyurdu. Ancak uzmanlar şirketin üst düzey yöneticilerini kaybetme korkusunun primler üzerinde rahat hareket etmesini engellediği görüşünde. Krizin su yüzüne çıktığı yaz aylarında AIG finans birimi yöneticileri için 450 milyon dolarlık havuz oluşturmuştu. AIG 2008 son çeyreğinde açıkladığı 61.7 milyar dolarlık kayıpla ABD tarihinin en büyük zararını açıklamıştı.