Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'nin düşmana ihtiyacı olmadığını söyledi. "Bırakın bizi kendi kendimize, biz kendimizi batırırız zaten" diyen Muratoğlu, "Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var, o kadar dünyada itibarı en kötü beş ülkeyi say deseler ilk akla gelen isimlerden biri olduğumuza şüphe yok. Yalnızlaştırılıyor, izole ediliyoruz" ifadesini kullandı.

Muratoğlu'nun Sözcü'de "Ne gerek vardı? Biz kendimizi batırırdık!" başlığıyla (10 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Bizim düşmana falan ihtiyacımız yok! Bırakın bizi kendi kendimize, biz kendimizi batırırız zaten… Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var, o kadar… Dünyada itibarı en kötü beş ülkeyi say deseler ilk akla gelen isimlerden biri olduğumuza şüphe yok. Yalnızlaştırılıyor, izole ediliyoruz.Sebep? Kötü yönetim! Yan etkisi? Fakirleştirir!

Para gelmesi için demokrasi gerekir tabiri tam bir palavradır. İyi ilişkigerekir. Çin'de demokrasi mi var? Ya da Suudiler tahvil çıkartıp, satarken demokrasi mi soruluyor?

* * *

Size şöyle özetleyeyim;

Amerika ile ciddi anlamda papaz olduk. Amerika dediğin dünyanın tek süper gücü… Sadece askeri anlamda söylemiyorum, ekonomide de öyle…

Kriz yakın zamanda çözülür mü? Çözülmez! Rusya ile yakınlaşmamız hatta hava savunma sistemi satın almamızın yanı sıra İran ile ilişkileri geliştirmemiz sürecin kısa sürmeyeceğine dair ipuçlarını veriyor zaten… Biz bir de konsolosluk görevlisini tutuklayıp pazarlığa giriştik!

Amerika sadece Amerika değildir. Amerika dünyada paranın yönetildiği yerdir. Amerika onay vermeden bırak İngiltere'yi, Suudi Arabistan'ı şu sıralar en yakınımız olan Katar dâhil 5 dolar para gönderemez.

Nitekim Almanya… Almanya da sadece Almanya değildir. Avrupa Birliğidir. Almanya onay vermeden bırak Avusturya'yı, Hollanda'yı, Bulgaristan'dan 5 Euro bile girmez.

* * *

Amerika ve Almanya ile son bir yılda birçok kez kriz yaşadık. Maalesef bu sefer ekonomik yaptırımlara işaret ediliyor. En basitinden Rusya ambargo koydu, geçen yıl ülke ekonomisi güvercin taklası attı. Rusya'nın ambargosu da yarı ambargoydu… Onlar bize doğalgaz satıyorlar ama alım yapmıyorlardı. Turist yollamıyorlardı. Bu kadar! Yine de fazla dayanamadık, gittik özür diledik.

Herkes ile didişip, kavga edersen bu işten zararlı çıkacağını görmek için âlim olmaya gerek yok. Koyun bile olsan yandan yandan uzaklaşırsın ortamdan…

Az kaldı, Avrupa Birliği, Türkiye ile her türlü ilişkiyi askıya almak için gün sayıyor. Bu öneriyi desteklemeyen Avrupa ülkesi de yok gibi… Bir de üstüne Amerika krizi çıkınca düşünmeden imzayı basarlar!

* * *

Siz piyasaların dün, bugün, yarın verdiği, vereceği tepkilere bakmayın. Bitti sanmayın. Bu iş uzadıkça tadı kaçacaktır. Esas hasar tespitini o zaman yapmak gerekir. Hele bir de Avrupa, Amerika bankaları kredi vermekte nazlanırlarsa yağmurlu havada içecek su bulamayız.

Türkiye yerinde durur mu? Durur! Lakin batıdan kopuyorum yeni eksene kayıyorum diyorsa, hah işte o zaman bizim İstatistik Kurumu'nun şişirme verileri bile kurur. Ben bunlara razıyım diyorsan, o da olur!

"Ne gerek vardı? Biz kendimizi batırırdık!"

Bizim düşmana falan ihtiyacımız yok! Bırakın bizi kendi kendimize, biz kendimizi batırırız zaten… Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var, o kadar… Dünyada itibarı en kötü beş ülkeyi say deseler ilk akla gelen isimlerden biri olduğumuza şüphe yok. Yalnızlaştırılıyor, izole ediliyoruz.Sebep? Kötü yönetim! Yan etkisi? Fakirleştirir!

Para gelmesi için demokrasi gerekir tabiri tam bir palavradır. İyi ilişkigerekir. Çin'de demokrasi mi var? Ya da Suudiler tahvil çıkartıp, satarken demokrasi mi soruluyor?

* * *

Size şöyle özetleyeyim;

Amerika ile ciddi anlamda papaz olduk. Amerika dediğin dünyanın tek süper gücü… Sadece askeri anlamda söylemiyorum, ekonomide de öyle…

Kriz yakın zamanda çözülür mü? Çözülmez! Rusya ile yakınlaşmamız hatta hava savunma sistemi satın almamızın yanı sıra İran ile ilişkileri geliştirmemiz sürecin kısa sürmeyeceğine dair ipuçlarını veriyor zaten… Biz bir de konsolosluk görevlisini tutuklayıp pazarlığa giriştik!

Amerika sadece Amerika değildir. Amerika dünyada paranın yönetildiği yerdir. Amerika onay vermeden bırak İngiltere'yi, Suudi Arabistan'ı şu sıralar en yakınımız olan Katar dâhil 5 dolar para gönderemez.

Nitekim Almanya… Almanya da sadece Almanya değildir. Avrupa Birliğidir. Almanya onay vermeden bırak Avusturya'yı, Hollanda'yı, Bulgaristan'dan 5 Euro bile girmez.

* * *

Amerika ve Almanya ile son bir yılda birçok kez kriz yaşadık. Maalesef bu sefer ekonomik yaptırımlara işaret ediliyor. En basitinden Rusya ambargo koydu, geçen yıl ülke ekonomisi güvercin taklası attı. Rusya'nın ambargosu da yarı ambargoydu… Onlar bize doğalgaz satıyorlar ama alım yapmıyorlardı. Turist yollamıyorlardı. Bu kadar! Yine de fazla dayanamadık, gittik özür diledik.

Herkes ile didişip, kavga edersen bu işten zararlı çıkacağını görmek için âlim olmaya gerek yok. Koyun bile olsan yandan yandan uzaklaşırsın ortamdan…

Az kaldı, Avrupa Birliği, Türkiye ile her türlü ilişkiyi askıya almak için gün sayıyor. Bu öneriyi desteklemeyen Avrupa ülkesi de yok gibi… Bir de üstüne Amerika krizi çıkınca düşünmeden imzayı basarlar!

* * *

Siz piyasaların dün, bugün, yarın verdiği, vereceği tepkilere bakmayın. Bitti sanmayın. Bu iş uzadıkça tadı kaçacaktır. Esas hasar tespitini o zaman yapmak gerekir. Hele bir de Avrupa, Amerika bankaları kredi vermekte nazlanırlarsa yağmurlu havada içecek su bulamayız.

Türkiye yerinde durur mu? Durur! Lakin batıdan kopuyorum yeni eksene kayıyorum diyorsa, hah işte o zaman bizim İstatistik Kurumu'nun şişirme verileri bile kurur. Ben bunlara razıyım diyorsan, o da olur!