

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir açıklama yaparak, federasyon başkanı Mahmut Özgener'in, bir gazetede iddia edildiği gibi, ''Ne Galatasaray'ı yaaa'' ifadesini kesinlikle kullanmadığını bildirdi.



Federasyondan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede ''Olay War'' başlığıyla verilen haberde TFF Başkanı Özgener'le ilgili iddiaların hayal ürünü olduğu kaydedildi.



Söz konusu davette aşırı alkol alan konuklardan birinin, başkan Özgener'e ''Maçı seyretmiyor musunuz?'' diye monologda bulunduğu, ancak başkan Özgener'in kendisine herhangi bir cevap vermediği belirtilen açıklamada, ''Ayrıca konuk ile başkan Mahmut Özgener arasında haberde yazılan diyalogların hiçbiri gerçekleşmediği gibi TFF Başkanı Mahmut Özgener'in de 'Ne Galatasaray'ı yaaa!' şeklinde bir ifadesi kesinlikle olmamıştır'' ifadeleri kullanıldı.





