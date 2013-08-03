Ne dolar, ne altın, ne de borsa; getiri şampiyonu taksi plakası

Getiri liginde dolar, altın ve borsayı sollayan İstanbul’daki plaka fiyatı 1,2 milyon lirayı aştı. Astronomik rakama ulaşan plaka yatırımcısına kazandırırken, şoförlerin gelirini aşağı çekiyor. Şoförler “Fiyatların yükselmesi bizi alternatif yollara itiyor” diyor.

18 bine yakın taksinin bulunduğu İstanbul’da plaka fiyatları 1 milyon 230 bin liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 800 bin TL olan plaka fiyatları, bu yılın başında 1 milyon TL seviyesinden satılıyordu.

Son 9 yılda değerini üçe katlayan taksi plakaları yatırımcılarını sevindirmeye devam ediyor. Taksi plakalarının değeri ve aylık kiralamalar düşünüldüğünde yıllık getirinin yüzde 30’ları aştığı görülüyor.

Hanife Baş’ın Milliyet’teki haberine göre, taksi plakası işi yapan Kale Taksi Satış Müdürü Gürsoy Atlı, plakanın, borsa ve altının getirisiyle yarıştığını belirterek, “Plaka, şu anda altın ve borsanın getirisini de aştı. Ayrıca konut ve arsa gibi yatırım araçlarını anında paraya çeviremiyorsun ama bir taksi plakasını hemen satabilirsiniz” dedi.

Gurbetçi talebi fiyatı artırdı

Atlı, “Taksi plakasına yurtdışından tatile gelen Türk vatandaşları ilgi gösteriyor. Tatile geldiklerinde satın alıyorlar. Bu da son dönemdeki fiyat artışında etkili oldu. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin taşeron taşımacılığı önleyen filo taşımacılığının iptal edileceği yönündeki kararının da fiyat artışında etkisi var” diye konuştu.

Bir taksi plakasının ayda 5 bin TL gelir getirdiğine işaret eden Atlı, şunları söyledi: “Bu para bankaya konulursa faiz de getirebilir ama paranın değeri aynı kalır. Plakanın değeri artıyor. Ayrıca taksi plakasına ilgi gösteren genelde muhafazakâr kesim. Onların faiz ve krediyle çok işleri olmuyor. Ayrıca bu yatırıma da diğer yatırımlarda olduğu gibi uzun vadeli bakanlar hep kazanır.”

İstanbul’da bitme aşamasına gelen Marmaray, metro gibi toplu ulaşım çalışmalarının da kendilerini olumsuz etkilemeyeceğini de kaydeden Atlı, “Aksine olumlu etkileyecek” yorumunu yaptı.

Esnaf odası yüksek fiyattan ‘rahatsız’

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, ticari taksi plakasının ulaştığı bedel ve yatırım aracı olarak görülmesinden rahatsızlık duyduklarını vurgulayarak, “Plaka yatırım aracı değil esnafın geçim kaynağıdır. Esnaflık yapacaklar plaka alsın” dedi.

Taksimetre fiyatlarının aynı olmasına karşın fiyatların artmasını spekülasyona bağlayan Uğur, şu iddialarda bulundu:

“18 bine yakın taksi plakasına bir talep yok. Olmayan plakalar satışa çıkarılıyor. Trafik tescil kaydı bulunmayan plakalar, tekerlek, bijon satılıyor.”





Taksi sayısı sabit tutuluyor!

İstanbul nüfusuna 18 bin taksinin yeterli olduğunu dile getiren Yahya Uğur, “Dünya ölçeğine göre 2 milyon nüfusa bin tane taksi öngörülüyor. Bu hesaplamayla da aslında 2 bin taksi fazla olmuş oluyor. Talepte de bir artış yok. Herkes taksiye binmeye başlamadı. Çok yoğun saatlerde taksi bulunamıyor ama bu zaten diğer ulaşım araçlarında da var. Yoğun saatler harici taksiler kenarda müşteri bekliyor. Plaka talebinin artışının bir kaynağı yok” diye konuştu.

Taksi şoförleri tepkili

Taksilerde şoför olarak çalışanlar ise plakalardaki bu artışa tepki gösteriyor. Plaka artışlarının kendilerine bir yararı olmadığı gibi kiraları artırmasından ve zaten az olan kazançlarını iyice eritmesinden dert yandılar.

Erhan Batur (40): Taksi plakalarının yatırım aracı olarak kullanılması yanlış. Artan fiyatlar şoförler olarak bizi zor durumda bırakıyor. Plaka artışları sektöre yarar getirmiyor aksine zarar veriyor. Burada kazanan kiraya verenler. Plaka fiyatı arttıkça kiramız artıyor, durak fiyatı artıyor. İşimizi döndürebilmemiz için daha fazla para kazanmamız gerekiyor. Ama İstanbul’da zaten 20 bine yakın taksi var. Avrupa’nın en ucuz taksi fiyatları burada, en pahalı benzin ise bizde.

Yusuf Birgül (35): Yedi yıldır bu işi yapıyorum. Taksi plakasının yatırım aracı olmasından şikayetçiyiz. Bizim işimize katkısı yok, fırsatçılara yarıyor ve kiraları artırıyor. Bu plakaları almasınlar. Bizim kazanmamız gereken yevmiye artıyor. Para kazanamaz cebimizden verir hale geldik.

Adem Çakırca (39): Plakalar anında nakde çevrilebildiği için prim yapıyor. Mal sahipleri ve kiraya verenler kazanıyor. Biz şoförlere bir şey kalmıyor. Bu sistem taksicileri de farklı yollara itiyor. Yevmiyesini çıkarmak isteyen de havalimanına E-5 yerine TEM’den götürüyor. Günlük 30 TL kazanabilmek için mücadele ediyoruz. Taksi plakaları İSTOÇ’taki insanların elinde alınsın belediye kendisi plaka dağıtsın.

Yücel Şen (28): Plaka fiyatları artınca kiraları da 5 bin 500 TL’ye çıktı. Bu durum bizim kazancımızı iyice zorlaştırdı. 24 saat iki şoför olarak çalışıyoruz. Sabah altıda aldığım taksiyle öğlen üçe kadar 220 TL kazanmam gerekiyor. Mal sahibinin hakkı, benzin çıkarılınca bize bir şey kalmıyor. Zaten taksi sayısı fazla çok iş yapamıyoruz.