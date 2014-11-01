Ne Akhisar'a yaradı, ne Trabzonspor'a: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Akhisar Belediyespor ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Evsahibi Akhisar Belediyespor 23. dakikada Yunan golcü Gekas'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 33. dakikasında bordo-mavili ekip Mehmet Ekici'nin attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmazken, Akhisar Belediyespor ve Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın önemli dakikaları
Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında gelişen Akhisar Belediyespor atağında, sol kanattan Bilal Kısa'nın pasıyla topla buluşan Gekas'ın vuruşunda top, kaleci Fatih'te kaldı.
11. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa'nın doğrudan kaleye gönderdiği top, üstten auta çıktı.
23. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Bilal Kısa'nın ortaladığı topa, kaleye uzak mesafede olmasına rağmen iyi yükselen Gekas, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı: 1-0
31. dakikada sol kanattan Musa Nizam'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Cardozo topu kontrol edemeyince araya giren Uğur Demirok, topu kornere uzaklaştırdı. Trabzonspor kullandığı köşe vuruşundan faydalanamadı.
32. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaldı. Akhisar Belediyespor'da Ahmet Cebe'nin uzaklaştıramadığı topla sol çapraz pozisyonda buluşan Mehmet Ekici, ceza alanı dışında attığı sert şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
-İkinci yarı
İkinci yarının ilk 20 dakikalık bölümünde iki ekip de etkili gol pozisyonu üretemedi.
65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Oğuz Dağlaroğlu topu kontrol etti.
69. dakikada Akhisar Belediyespor önemli bir hücumdan faydalanamadı. Bilal Kısa'nın pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Gekas meşin yuvarlağı müsait durumdaki Bruno'ya aktardı. Bruno'nun ceza alanı dışında attığı sert şutta kaleci Fatih Öztürk'ü de geçen top, sol direkten oyun alanına döndü. Çapraz pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda top üstten dışarı çıktı.
71. dakikada Medjani'nin ceza alanına gönderdiği top, kaleci Oğuz Dağlaroğlu'nun müdahalesiyle Cardozo'nun önünde kaldı. Ancak bu oyuncunun kötü vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
90+1. dakikada Bilal Kısa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde seken topa Gekas dokunamadı ve top dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.