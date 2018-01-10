Ndiaye'ye Premier Lig'den talip var

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Badou Ndiaye için Premier Lig'den talip olduğu iddia edildi.

Sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olan Badou Ndiaye, Ada basınından Sky Sports'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin radarına girdi.



Habere göre, orta sahaya bir takviye arayışında olan Stoke City, Senegalli Ndiaye için yoklamalara ve araştırmalara başladı. Teknik direktörleri Mark Hughes'ü haftasonunda kovmalarına rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Stoke City yetkilileri, bugün Rubin Kazan'dan sağ bek Moritz Bauer'i transfer ettiklerini açıklamıştı.



3 Ağustos 2017'de transferini tamamlayan 27 yaşındaki oyuncu için Galatasaray, 7.5 milyon euro bonservis ve 25. maçında 750 bin, 50. maçında da 750 bin euro bonus karşılığında Osmanlıspor ile anlaşmıştı. Galatasaray ile bu sezon 16 maça çıkan Ndiaye, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.