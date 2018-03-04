Ndiaye, maçta takım arkadaşıyla kavga etti

İngiltere basını, devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'e 16 milyon Euro karşılığında transfer olan Senegalli Badou Ndiaye'nin Southampton maçında takım arkadaşıyla yaşadığı kavgayı konuşuyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün takımının Southampton ile deplasmanda oynadığı maçta ise en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen yıldız futbolcu, maç içinde çok konuşulan bir olaya imza attı.

Takım arkadaşı Martins Indi ile olan tartışması bir süre sonra kavgaya dönen Ndiaye, saha içinde büyük bir gerilime sebep oldu.

Sinirlerine hakim olamayan Ndiaye'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirirken Kurt Zouma'nın araya girmesi olayları önledi.

Galatasaray'daki formunun çok uzağında bir performans sergileyen Ndiaye'nin saha içinde neden olduğu bu olay Ada basınında da büyük yankı uyandırdı.

Performansı nedeniyle sıklıkla eleştirilen yıldız futbolcu, bu olayın üstüne şimşekleri iyice üzerine çekti.

Badou Ndiaye, devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'e 16 milyon Euro karşılığında transfer olarak kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu transfer sonrası, Senegalli oyuncu Stoke City'nin projesini çok cazip bulduğu için Galatasray'dan ayrıldığını söylemişti.

(Fanatik)