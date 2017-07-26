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Spor

Ndiaye adım adım Galatasaray'a

Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün, transferi bitirmek için Ankara'da

26 Temmuz 2017 13:32

Gelecek sezon için resmi müsabakalara UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenip şok etkisi yaratarak başlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda sportif direktör Cenk Ergün, Osmanlıspor forması giyen orta saha Badou Ndiaye'nin transferini bitirmek için başkentte bulunuyor.

BeINSports'un haberine göre; Sarı-kırmızılı kulübün formasını giymek isteyen Ndiaye de başkent ekibine Galatasaray'a gitmek konusundaki arzusunu dile getirerek transferini kolaylaştırmaya yardımcı olmaya çalışıyor. Osmanlıspor'un daha önce 10 milyon euro istediği Ndiaye için Galatasaray'ın 5 milyon euro ve iki futbolcu teklifinde bulundu.

Ergün'ün Ndiaye transferini bugün yarın sonuçlandırması bekleniyor.
Orta sahaya yapacağı takviye konusunda Manchester City'den Brezilyalı Fernando Reges için de girişimlerini sürdüren Galatasaray, bu bölgeyi iki futbolcuyla güçlendirmek istiyor.

Sağ kanat için Sofiane Feghouli ile anlaşan sarı-kırmızılılarda Cezayirli futbolcunun perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor.  

Galatasaray sol bek transferi konusunda da girişimlerini sürdürüyor. Bu arada Galatasaray'ın anlaştığı kaleci Mert Günok'un bu akşam sözleşme imzalaması bekleniyor.

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