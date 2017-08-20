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Spor

Ndiaye: "Taraftarla ilişkim her geçen gün daha iyi olacak"

ANKARA, (DHA) Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu

20 Ağustos 2017 04:43

ANKARA, (DHA)

Galatasaray\'ın Osmanlıspor\'dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Eski takımına karşı oynamasını değerlendiren Ndiaye, \"Eski takımıma karşı mücadele ettim. Enteresan bir duygu. Ama şu anda Galatasaray için forma giyiyorum ve elimden geleni yapıyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Beraber mücadele ederek ve iyi oynayarak kazandık. İyi bir ruh ortaya koyduk ve güzel bir galibiyet oldu\" diye konuştu.
Galatasaray taraftarı ile olan ilişkisi hakkında konuşan Ndiaye, \"Taraftarla olan ilişkim her geçen maç daha da iyi olacak\" dedi.
Son olarak Tolga Ciğerci\'nin performansı ile ilgili konuşan 26 yaşındaki oyuncu, \"Tolga\'nın ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Attığı goller kendine güveni için çok önemli. Umarım bu şekilde devam eder\" diyerek sözlerini noktaladı.

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