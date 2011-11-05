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N.Ç. kararını veren hakim: Ben de N.Ö.’yüm

“Rızasıyla birlikte oldu” kararını veren hakimlerden Nadir Özsoy, eleştirilere tepki gösterdi.

05 Kasım 2011 02:00

T24 - 13 yaşındaki N.Ç’ye tecavüz edilmesiyle ilgili davada “Rızasıyla birlikte oldu” kararını veren hakimlerden Nadir Özsoy, eleştirilere tepki gösterdi. Özsoy, “İdam vermemiz gerekirmiş! Ben de adımı gizlemek zorunda kalıyorum. Ben N.Ö.’yüm” dedi.


13 yaşındaki N.Ç.’nin 26 kişinin tecavüzüne uğramasıyla ilgili davada küçük kız için “rızasıyla birlikte oldu” kararına imza atan eski Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nadir Özsoy, eleştirilere yanıt verdi.


Özsoy, hakim ve savcıların üye olduğu “adalet.org” sitesinde “Ben de N.Ö’yüm” başlığıyla yazı kalema aldı.


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Hakim Nadir Özsoy, şu ifadeleri kullandı:


“Uzunca süredir gündemi meşgul eden bir konu N.Ç. Kanunları uyguladık ve ceza verdik. Ama yetmez idam vermemiz gerekirmiş! Bu kadar teknik bir konuda hiç uzman görüşü almayan medyayı kınıyorum. Bu kadar önemli konuda gerekçeli kararı bir kere dahi eline alıp okumadan yorum yapan herkesi kınıyorum. Artık ben de adımı gizlemek zorunda kalıyorum. Ben N.Ö.’yüm.”

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